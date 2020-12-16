Технологии и наука
На этот раз Telegram: в работе мессенджера серьезный сбой
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Мессенджер Telegram не работает у пользователей из Украины и России, а также частично — ЕС.
Мессенджер Telegram в очередной раз испытывает серьезные трудности в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
На работу Телеграма уже пожаловались 24000 пользователей.
Telegram невозможно обновить — 91% пользователей отмечает, что приложение не работает совсем. Еще 9% не могут отправить сообщения.
Прошлый подобный сбой в работе Телеграма произошел в сентябре этого года. А буквально вчера проблемы были у всех сервисов Google. Не работали YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups и многие другие.