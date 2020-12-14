По всему миру произошел сбой серверов Google. Пострадали и YouTube с Gmail

Для работы с сервисами лучше использовать вкладку "инкогнито".

14 декабря пользователи со всего мира начали жаловаться на то, что у них не получается подключиться к сервисам Google, к которым принадлежат, в том числе, YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups и многие другие. На портале DownDetector, на котором пользователи Интернета сообщают о неисправности тех или иных онлайн-служб, число жалоб на работу YouTube достигло отметки в 104 тысяч, почтового сервиса Gmail — в 31 тысячу, а поисковика Google.com — в 21 тысячу.

[ + – ] Сообщения о сбоях в работе Google поступают со всего мира Фото: скриншот

На текущий момент не сообщается из-за чего произошел сбой.

Примечательно, что поисковый сервис Google.com продолжает функционировать при открытии в браузере "режима инкогнито"/"анонимной вкладки".

Напомним, в сентябре глобальный сбор произошел и в работе мессенджера Telegram.