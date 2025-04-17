YouTube заблокировал три пророссийских канала, которые принадлежали Шелесту и Карасеву

Платформа YouTube ограничила доступ к трем каналам, которые были связаны с лицами, в отношении которых Украина ввела санкции.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"YouTube заблокировал еще три канала, которые распространяли нарративы, созвучные российской пропаганде и против авторов которых были введены санкции", — говорится в сообщении.

На территории Украины отныне больше недоступны каналы "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ". Их ведущим является Александр Шелест. Ранее он работал на телеканале NewsOne, который был связан с подозреваемыми в государственной измене экс-депутатом Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым.

Также YouTube заблокировал канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев", который после введения санкций переименован в "ПОЛИТИКУМ". Его ведущим был политолог Вадим Карасев — частый гость эфиров пророссийских телеканалов, которые попали под санкции.

Санкции против Карасева и Шелеста

Напомним, 11 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел указом новые санкции СНБО. В списке — 71 человек и 18 медиа. Среди физлиц — украинский политолог Вадим Карасев и блогер Александр Шелест. Кроме того, основной YouTube канал "Александр ШЕЛЕСТ" внесен в список пророссийских медиа. Указанных лиц ожидает не только запрет распространения медиа на территории Украины, но и блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и 5-го президента Украины Петра Порошенко. Последний попал в список за вывод миллиардов гривен на протяжении всей войны — не только после полномасштабного вторжения, но и до него.