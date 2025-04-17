YouTube заблокував три проросійські канали, які належали Шелесту і Карасьову

Платформа YouTube обмежила доступ до трьох каналів, які були пов’язані з особами, щодо яких Україна запровадила санкції.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"YouTube заблокував ще три канали, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді та проти авторів яких були запроваджені санкції", — йдеться в повідомленні.

На території України відтепер більше недоступні канали "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ". Їх ведучим є Олександр Шелест. Раніше він працював на телеканалі NewsOne, який був пов’язаний із підозрюваними у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

Також YouTube заблокував канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев", який після запровадження санкцій перейменований на "ПОЛИТИКУМ". Його ведучим був політолог Вадим Карасьов — частий гість ефірів проросійських телеканалів, які потрапили під санкції.

Санкції проти Карасьова та Шелеста

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ввів указом нові санкції РНБО. У списку — 71 особа і 18 медіа. Серед фізосіб — український політолог Вадим Карасьов та блогер Олександр Шелест. Крім того, основний YouTube канал "Олександр ШЕЛЕСТ" внесений до списку проросійських медіа. Зазначених осіб очікує не тільки заборона розповсюдження медіа на території України, а й блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесмена і 5-го президента України Петра Порошенка. Останній потрапив до списку за виведення мільярдів гривень упродовж всієї війни — не лише після повномасштабного вторгнення, а й до нього.