Коронавирус может убить ваши глаза, – новое исследование американских ученых

Симптомы эндофтальмита, который может вызвать коронавирус, включают боль, покраснение, выделения из глаза , отек век и снижение зрения .

COVID-19 провоцирует редкую инфекцию, вызывающую воспаление глаз: эндофтальмит. Об этом сообщило интернет-издание WebMD.

Согласно исследованиям, проводимым учеными офтальмологами в Медицинской школе Цукера при университете Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк установлено, что в течение двух месяцев у трех пациентов, страдающих COVID-19 развился кератит, воспаление роговицы, которое затем привело к опасной для зрения инфекции тканей или жидкостей внутри глазного яблока, называемой эндофтальмитом. По словам доктора Амилии Шриер, профессора офтальмологии, такие вещи случаются довольно редко, а наличие такого количества случаев заболевания и за достаточно короткое время — чрезвычайно редкое явление. Необходимо провести тщательное расследование, чтобы предупредить людей об опасности, хотя пока нельзя с уверенностью сказать, что именно COVID-19 вызвал эндофтальмит.

Симптомы эндофтальмита могут включать боль, покраснение, выделения из глаза , отек век и снижение зрения .

Свои результаты исследования группа ученых также представила на ежегодном виртуальном собрании Американской академии офтальмологии. Они не исключают, что кератит и эндофтальмит на самом деле могут были более распространены у пациентов с COVID, чем у пациентов без COVID.

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