Коронавирус может вызывать инсульт и психоз, – исследование

В новом исследовании влияния COVID-19 на человеческий организм выяснилось, что вирус может давать осложнения на мозг, включая инсульт и психоз. Ученые говорят, что полученные результаты усиливают опасения относительно обширного воздействия вируса на некоторых пациентов

Ученые из Ливерпульского университета заявляют, что их исследование было небольшим и основывается на наблюдениях врачей, поэтому не дает четкую общую картину осложнений. Но медицинские эксперты говорят, что полученные данные подчеркивают необходимость изучения возможного влияния коронавируса на мозг человека. Об этом сообщает The Guardian.

"Увеличивается число сообщений о связи между коронавирусом и возможными неврологическими или психиатрическими осложнения, но до сих пор они обычно ограничивались исследованиями 10 или менее пациентов. Наша работа является первым общенациональным исследованием неврологических осложнений, связанных с COVID-19. Но важно отметить, что оно фокусируется на случаях, достаточно серьезных, которые требовали госпитализации пациентов", – говорит ведущий автор исследования Бенедикт Майкл.

По мнению ученых, полученные данные представляют из себя важную картину потенциальных осложнений, но пока рано делать выводы об их распространенности.

Исследование было сфокусировано на пациентах, лечившихся в британских больницах во время экспоненциальной фазы пандемии в апреле. Майкл и его коллеги попросили врачей сообщаться о клинических деталях пациентов с COVID-19, у которых диагностировался целый ряд неврологических и психиатрических осложнений.

Из 125 случаев наиболее частым осложнение был инсульт, который перенесли 77 пациентов. Из них у 57 пациентов был инсульт, вызванный сгустком крови в мозге, называемый ишемическим инсультом. У 9 пациентов инсульт был вызван кровоизлиянием в мозге и у одного пациента инсульт произошел из-за воспаления кровеносных сосудов в мозге.

Еще у 39 пациентов наблюдались признаки замешательства или изменения поведения из-за перемен в психическом состоянии. Из них у 7 было диагностировано воспаление головного мозга, которое с медицинской точки зрения называется энцефалитом. У оставшихся 23 пациентов с изменениями психического состояния были диагностированы психоз, состояние подобное деменции и расстройства настроения. Большинство из этих психиатрических диагнозов были отмечены, как новоприобретенные.

"В этом докладе описывается часто бросающиеся в глаза случаи неврологических и психических заболеваний, которые иногда ассоциируются с тяжелым течением COVID-19 у госпитализированных пациентов. Это напоминает нам, что коронавирус – это больше, чем респираторная инфекция, и что нам нужно рассмотреть его связь с множеством других заболеваний", – говорит профессор психологической медицины в Оксфордском университете Майкл Шарп.

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