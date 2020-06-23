Антитела к коронавирусу быстро исчезают после выздоровления, но иммунитет может сохраняться, — исследование

Количество антител, обнаруженных у пациентов с COVID-19, резко уменьшается в течение 2-3 месяцев после выздоровления, утверждают китайские ученые. Это касается и больных с ярко выраженными симптомами, и тех, кто перенес заболевание незаметно.

Исследование, опубликованное в Nature Medicine 18 июня, подчеркивает риски использования так называемых "иммунных паспортов" и поддерживает использование мер общественного здравоохранения, таких как социальное дистанцирование и изоляция групп высокого риска, пишет Reuters.

Органы здравоохранения в некоторых странах, например в Германии, обсуждают этичность и целесообразность более свободного поведения людей с положительным тестом на антитела.

В исследовании приняли участие 37 пациентов с выраженными симптомами COVID-19 и 37 "бессимптомных" пациентов с положительным тестом на антитела. У 90% испытуемых из обеих групп уровень IgG, одного из основных антител, появляющихся после заражения, за 2-3 месяца резко снизился. В среднем, количество антител снизилось на 70% как у больных с симптомами, так и без них.

Для нейтрализующих антител средний процент снижения составил 11,7% для пациентов с симптомами и 8,3% для бессимптомных пациентов.

Исследование провели ученые из Чунцинского медицинского университета, а также из филиала Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и других организаций.

Цзинь Дун-Янь, профессор вирусологии из Университета Гонконга, заявил, что исследование не исключает возможности того, что другие разделы иммунной системы могут также обеспечить иммунитет к заболеванию. Он считает, что некоторые клетки помнят, как боролись с вирусом, и могут защитить организм при повторном заражении. Ученые все еще изучают, работает ли этот механизм с новым коронавирусом.

"Результаты этого исследования не перевернули все с ног на голову", - говорит профессор, подчеркивая, что количество испытуемых было совсем небольшим.