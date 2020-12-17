Получить любые данные: как в Telegram сливают списки ваших контактов, номера банковских карт, фото

Алексей Навальный, к примеру, сумел "вычислить" следивших за ним сотрудников ФСБ, при помощи telegram-бота

Алексей Навальный недавно опубликовал видео на YouTube, которое посвятил расследованию собственного отравления. Он сообщил, что прежде чем пострадал, за ним следили сотрудники ФСБ. Навальный утверждает, что ему удалось выяснить, кто именно за ним следил, при помощи Telegram.

Проверив списки пассажиров, передвигавшихся точно такими же маршрутами, что и Навальный, удалось найти имена трех человек. Среди них был некий Паняев Владимир Александрович: чтобы узнать, кто этот человек, Навальный нашел его номер телефона, а далее воспользовался telegram-ботом get_contact.

[ + – ] Навальный демонстрирует, каким telegram-ботом он воспользовался Фото: скриншот/YouTube

"Находим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный telegram-бот, чтобы посмотреть, как он записан в телефонных книжках других людей. А записывают его, как любопытно, ФСБ. Владимир Александрович Паняев", — рассказал Алексей Навальный на 6-ой минуте видео.

[ + – ] Новый ролик, посвященный расследованию отравления Алексея Навального

На эту деталь обратил внимание эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Позний. В своем Facebook он написал: "Telegram-бот сливает "третьему лицу" содержимое вашей адресной книги, если там присутствует разыскиваемый реквизит (в данном случае — номер мобильного). Напомню: также, кроме адресной книги, Telegram-платформа в принципе очень любит собирать ваши разнообразные данные: платёжные реквизиты, номера банковских карт, маршруты поездок на такси и т.п. Хоть к ране прикладывай — такая удобная и услужливая платформа".

Опасность мессенджера состоит не только в сборе данных (многие сервисы, платформы, приложения, а также интернет-провайдеры, их собирают), а в том, что в Telegram беспрепятственно осуществляется торговля и "слив" любого рода данных, собранными в разных источниках. Это, в свою очередь, не только нарушает все известные законы о конфиденциальности пользовательских данных, но и может использоваться в преступных целях — для шантажа, взлома устройств и кражи денег/информации и т.д. Поэтому стоит тщательнее заботиться о собственной кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия признала ВКонтакте и Telegram распространителями пиратского контента.В специальном документе регулятора утверждается, что "ВКонтакте" предоставляет пользователям доступ к нелегальным аудиозаписям, фильмам, книгам, в том числе через встроенный плеер. Соцсеть также сама может показывать пиратский контент. А Telegram, в свою очередь, позволяет пользователям обмениваться пиратским контентом (музыка, видеозаписи, книги) через публичные каналы. Правообладатели контента не раз подавали жалобы, однако руководство мессенджера слабо на них реагировало.