Еврокомиссия признала ВКонтакте и Telegram распространителями пиратского контента

Российскую социальную сеть и мессенджер включили в "пиратский список", который, однако, не подразумевает санкций.

Европейская комиссия признала российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram ресурсами, способствующими распространению пиратского контента, и внесла их в так называемый "пиратский список".

Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

В документе утверждается, что "ВКонтакте" предоставляет пользователям доступ к нелегальным аудиозаписям, фильмам, книгам, в том числе через встроенный плеер. Соцсеть также сама может показывать пиратский контент.

Telegram, в свою очередь, позволяет пользователям обмениваться пиратским контентом (музыка, видеозаписи, книги) через публичные каналы. Правообладатели контента не раз подавали жалобы, однако руководство мессенджера слабо на них реагировало.

В документе указано, что руководство "ВКонтакте" и Telegram настаивают на том, что сами борются с распространением нелегального контента.

Еврокомиссия создала "пиратский список" в 2018 году. Он состоит из четырех разделов: онлайн-сервисы, платформы для онлайн-торговли, интернет-аптеки и офлайновые торговые площадки. Включение ресурсов в список не подразумевает санкций. Основная цель – побудить местные власти ограничить доступ к пиратским ресурсам, а компании – задуматься о сотрудничестве и работе с ресурсами из списка.

Отметим, социальная сеть "ВКонтакте" была создана в 2006 году как аналог американского Facebook и весьма быстро стала популярна на постсоветском пространстве.

Напомним, СБУ обратилось в компании Apple и Google с просьбой прекратить распространять на территории Украины через онлайн-магазины Play Market и App Store приложение "ВКонтакте"

28 апреля 2017 года СНБО приняло решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против ряда российских соцсетей и сайтов на три года.15 мая того же года указом президента данное решение было введено в действие. Украинским провайдерам запретили предоставлять доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервисам "Mail.ru".

Решением СНБО и указом президента от от 14 мая 2020 года эти санкции продлили еще на три года.