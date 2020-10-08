СБУ просит Apple и Google удалить для украинцев "ВКонтакте" из онлайн-магазинов

Сотрудники СБУ обратились в компании Apple и Google с просьбой прекратить распространять на территории Украины через онлайн-магазины Play Market и App Store приложение "ВКонтакте", юрлицо-разработчик которого находится под национальными санкциями. Такую информацию получили в Укринформе в ответ на журналистский запрос в силовое ведомство.

"По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщила Елена Гитлянская, руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ.

В СБУ подчеркнули, что большинство интернет-провайдеров Украины выполняет решение СНБО и указа президента, запрещающих предоставление доступа к сайтам и приложениям физлиц и компаний, по отношению к которым введены санкции.

Также представители силового ведомства заявили, что санкционное законодательство Украины имеет серьезные изъяны. В частности, не урегулирован порядок и механизм выполнения таких санкций, как запрет провайдерам предоставлять доступ пользователям к сайтам, некоторые виды санкций не предусмотрены, а порядок привлечения к ответственности за обход уже действующих санкций не прописан.

Читайте также: Apple опровергла удаление из AppStore в Украине приложений российских СМИ

"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания", - рассказала Гитлянская.

28 апреля 2017 года СНБО приняло решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против ряда российских соцсетей и сайтов на три года.15 мая того же года указом президента данное решение было введено в действие. Украинским провайдерам запретили предоставлять доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервисам "Mail.ru".



Решением СНБО и указом президента от от 14 мая 2020 года эти санкции продлили еще на три года.

Напомним, ранее Фокус рассказывал чем опасны российские сервисы и инициативы по их блокировке.