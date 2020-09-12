Apple опровергла удаление из AppStore в Украине приложений российских СМИ

В компании говорят, что лишь уведомили российских разработчиков о требованиях украинских властей.

В компании Apple опровергли сообщение об удалении из украинской версии магазина приложений AppStore для сотовых телефонов, планшетов и компьютеров приложения российского телеканала НТВ и четырех приложений российского государственного медиахолдинга ВГТРК.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Apple.

"Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", – говорится в сообщении.

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Ранее ВГТРК сообщила, что получила уведомление от компании Apple о том, что их приложения будут изъяты из каталога App Store на территории Украины по требованию СБУ. Речь идет о приложениях "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM" и "Вести.ру".

Кстати, в России, когда узнали о таком решении, были очень возмущены и назвали произошедшее цензурой.

Ранее Apple оспорила регистрацию товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания. Причина проста — груша, показанная на лого Prepear, по их мнению, своей лаконичностью слишком похожа на яблоко из логотипа Apple.