Какой год, такие и цветы. В список новых растений 2020 года вошла "самая уродливая орхидея в мире"

Исследователи обнаружили в этом году 156 новых видов растений и грибов.

Учеными из Королевских ботанических садов Кью была найдена "самая уродливая орхидея в мире", которая вошла в список новых видов, открытых в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, найденные 156 новых растений грибов подчеркивают удивительное разнообразие видов, которые еще предстоит открыть. Множество из них имеют лекарственные свойства и приятные вкусовые качества. Например, одна из них – это ипомея, чьи сладкие клубни едят жители Перу.

[ + – ] Ипомея из Перу. Фото: RBG Kew

Треть новых видов – орхидеи, но одна из них испортила репутацию невероятно красивых растений, ученые назвали ее "самой уродливой в мире". Растение Gastrodia agnicellus было обнаружено в национальном парке на Мадагаскаре, его 11-миллиметровые мясистые цветы имеют коричневый цвет. Скорее всего, эти гротескные цветы опыляют мухи.

Орхидея большую часть времени остается под землей в глубокой тени влажного леса, выбрасывая на поверхность лишь свои цветы. По словам ученых, цвет орхидеи имеет "заметный аромат мускусной розы".

"Есть несколько удивительных находок, каждая со своими уникальными качествами и потенциальной пользой для человека. Однако мрачная реальность заключается в том, что двум из пяти растений угрожает исчезновение, и это гонка со временем, чтобы найти, идентифицировать, назвать и сохранить растения прежде, чем они исчезнут", – говорит Мартин Чик из Королевских ботанических садов Кью.

Самым странным новым видом оказался карликовый кустарник с причудливыми чешуйчатыми листьями, который растет в чрезвычайно горячих естественных соляных озерах в Намибии. Его название – Tiganophyton, происходит от греческого слова τηγάνι (тигани), что означает сковорода. Анализ ДНК показал, что растение является частью отряда капусты, но представляет из себя совершенно новое семейство, такие открытия очень редкие.

[ + – ] Кустарник из Намибии Фото: RBG Kew

19 новых видов орхидей растут на деревьях на острове Новая Гвинея. Одна из них имеет золотисто-оранжевые цвета, а другие – похожие на пучки волос на цветках.

[ + – ] Hibiscus hareyae - еще один вид, открытый в 2020 году Фото: RBG Kew

Красивая новая бромелия была обнаружена на затененной лесом известняковой скале в Бразилии. Новооткрытое растение уже находится под угрозой исчезновения. Ученые считают, что растение опыляется колибри, но было найдено всего 25 растений, а добыча известняка представляет серьезную угрозы в этой области. Еще один новый вид – это куст черники, который растет в Индонезии, Новой Гвинее, невдалеке от крупнейшего в мире золотого рудника.

Среди других находок – два новых вида алоэ с суккулентными листьями на Мадагаскаре, которые могут обладать лечебными свойствами, присущими алоэ вера. Еще одно целебное растение Apocynaceae, представители этого вида используются для лечения таких проблем со здоровьем как метеоризм, гонорея, паралич, ожоги и грибковые инфекции кожи. Это растение было найдено в лесу Чиринда в Зимбабве всего в нескольких экземплярах.

Кроме этого, одно открытие было сделано в Интернете. Эффектный танзанийский гибискус был найден австралийским специалистом Лексом Томсоном, который изучал изображения исторических образцов гербария. Новое растение имеет большой потенциал для садоводов, поскольку оно может выдерживать гораздо более сухие условия, чем хорошо известный Hibiscus schizopetalus.