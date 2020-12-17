Сервис Штрафы UA даст возможность следить за культурой вождения в городском масштабе

Данные о поведении водителей на дорогах городов Украины будут аккумулироваться на сайтах горадимнистраций

Сервис Штрафы UA запустил "Национальную программу формирования культуры ответственного вождения в Украине". К социальному проекту подключаются областные центры и города, которые хотят контролировать уровень безопасности дорожного движения.

В официальном релизе компании сообщается, что к проекту уже присоединились администрации таких городов, как Одесса, Южный, Черноморск, Белгород-Днестровский, Херсон, а в скором времени список пополнят Киев и Умань.

[ + – ] Виджет Штрафы UA на сайте горадминистрации Фото: Штрафы UA

Суть проекта такова: на сайтах горадминистраций устанавливается специальный виджет, формирующий и публикующий в режиме реального времени рейтинг безопасности движения, статистические данные относительно количества и видов нарушений ПДД и стиля вождения. Эти данные собираются по каждому водителю, у которого на смартфоне установлено приложение Штрафы UA и активирована функция "Безопасное вождение". Если водитель захочет посмотреть собственную статистику, ему достаточно воспользоваться приложением. Однако если водитель хочет увидеть статистику в масштабах города, ему необходимо будет посетить сайт горадминистрации и там получить доступ к интересующей его информации. На данный момент функция "Безопасное вождение" доступна только пользователям iPhone.

[ + – ] Оценивание безопасности по 5-балльной шкале Фото: Штрафы UA

"Согласно нашим данным, около 70% водителей нарушают правила дорожного движения хотя бы один раз в месяц. Например, в среднем 35% разговаривают во время вождения по мобильной связи. Только за октябрь было начислено 340 тыс. штрафов на сумму 96 млн грн. Поэтому мы понимаем, насколько важно формировать культуру осознанного вождения, действуя при этом комплексно. Для этого было принято решение инициировать создание Национальной программы формирования культуры ответственного вождения, к которой мы приглашаем присоединяться представителей активных городов и областных центров", — прокомментировал основатель сервиса Денис Дмитров.

[ + – ] Фиксация нарушений ПДД Фото: Штрафы UA

Стоит отметить, что интегрируемый виджет не только собирают статистику касательно нарушений ПДД, но и формирует статистические данные по количеству и видам нарушений ПДД, средней скорости автомобилей в городе, расходу топлива, стилю вождения и др., рассчитывает рейтинг безопасности движения.

Ранее стало известно, что Киев и Одесса попали в ТОП-20 городов с самым загруженным трафиком в мире.