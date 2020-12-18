Проект по поиску внеземной жизни уловил необычный радиосигнал от звезды по соседству

Сигнал шел со стороны звезды Проксима Центавра, вокруг которой вращается экзопланета, похожая на Землю.

Астрономы из крупного проекта по поиску внеземной жизни Breakthrough Listen обнаружили интригующее излучение радиоволн, которое исходит со стороны Проксима Центавра, ближайшей к Солнцу звезды. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, узкий луч радиоволн был обнаружен во время 30-часового наблюдения с помощью радиотелескопа Паркса а Австралии. Анализ зафиксированного луча уже ведется в течение некоторого времени, но ученым еще предстоит исключить такие источники, как наземное оборудование или пролетающий спутник.

Участники проекта Breakthrough Listen обычно обнаруживают странные всплески радиоволн с помощью радиотелескопа Паркса или радиотелескоп Грин-Бэнк. Но до сих пор все сигналы были связаны с антропогенными или естественными источниками.

Последний "сигнал" скорее всего, также имеет какое-то более приземленное объяснение. Но ученые говорят, что есть несколько странностей, которые добавляют интриги. Необычным оказался сам луч с частотой около 980 МГц, а также заметные изменения в его потоке, которые соответствуют движению экзопланеты у звезды Проксима Центавра. В настоящее время ученые готовят доклад о радиолуче, названном BLC1.

Судя по всему, луч пришел со стороны Проксима Центавра – красного карлика в 4,2 световых годах от Земли.

"Это первый серьезный кандидат после "Сигнал "Wow!", – говорит один из участников исследования, который пожелал остаться неизвестным из-за того, что работа над открытием все еще продолжается.

"Сигнал "Wow!" – сильный узкополосный радиосигнал, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе "Большое ухо" в Университете штата Огайо. Необычно название сигнал получил после того, как Эйман сделал соответствующую пометку на странице с данными о явлении.

Задача астрономов из Breakthrough Listen состоит в том, чтобы обнаружить потенциальные "техносигнатуры" среди шума непрекращающихся радиоволн от земного оборудования, природных космических явлений и орбитальных аппаратов.

Например, в 1997 году американская охотница за инопланетянами обнаружила потенциальный сигнал. Но позже выяснилось, что это радиовещание с антенны космического аппарата SOHO для наблюдения за Солнцем.

Несмотря на то, что Проксима Центавра слишком тусклая и не видна невооруженным глазом, она стала предметом пристального внимания у астрономов. Известно, что вокруг звезды вращаются по крайней мере две планеты. Одна из них – газовый гигант, а вторая считается каменистым миром примерно на 17% массивнее Земли. Эта планета известна, как Проксима Центавра b. Она делает оборот вокруг своей звезды каждые 11 дней и находится в так называемой "обитаемой зоне", где температуры позволяют воде оставаться в жидком состоянии.

Но это не значит, что на Проксима Центавра b присутствует вода. Планета может оказаться достаточно враждебным миром. Компьютерные модели ранее показали, что если бы экзопланета имела атмосферу, они могла быть легко уничтожена звездой из-за интенсивного излучения и солнечных вспышек. Планета возрастом около 4 млрд лет могла потерять свою атмосферу за 100 млн лет.

"Шансы на то, что это искусственный сигнал от Проксима Центавра кажутся ошеломляющими. Мы так долго искали инопланетную жизнь, и мысль о том, что она может находиться на пороге нашей Солнечной системы, является невероятной. Если там есть разумная жизнь, она бы наверняка распространилась бы дальше по галактике. Шансы на то, что две единственные цивилизации во всей галактике окажутся соседями среди 400 млрд звезд, выходит за рамки разумного", – говорит астробиолог из Вестминстерского университета Льюис Дартнелл.

Но нереальной выглядит не только статистика. Проксима Центавра b настолько близка к своей родительской звезде, что заблокирована приливной силой, как Луна к Земле. На одной стороне экзопланеты вечный день, а на другой – ночь.

"Трудно представить, как на такой планете может быть стабильная климатическая система и все остальное для появления бактерий и разумных форм жизни", – подчеркивает Дартнелл.