Энергоатом завершил строительство хранилища для отработанного ядерного топлива (фото)

В централизованном хранилище планируют складировать отработанное топливо с трех атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской.

Отработанное топливо будет храниться на специальной площадке 100 лет, сообщают в пресс-службе Энергоатома.

Для запуска комплекса, который расположен в 11 км от ЧАЭС, необходимо настроить оборудование и получить все необходимые разрешения и лицензии. Настройкой оборудования будут заниматься как специалисты Энергоатома, так и специалисты МАГАТЭ, которых ожидают весной.

Храниться отработанное топливо будет в специальных двухсторонних контейнерах из нержавеющей стали на открытой бетонной площадке. На ней установлено 458 металобетонных контейнеров, которые устойчивы к землетрясениям и другим стихийным бедствиям.

По словам и.о. президента Энергоатома Петра Котина, в планах компании получить первую партию топлива на хранение уже в мае 2021 года.

Сооружение хранилища важно для государства тем, что ранее Украине приходилось вывозить отработанное ядерное топливо в Россию. Эти обходилось бюджету в 160-200 млн долларов каждый год. Заодно таким образом украинское государство избавляется от зависимости российских предприятий в ядерной энергетике.

Отдельно подчеркивается, что никакого отработанного топлива из других стран в ХОЯТ храниться не будет. Во-первых, это нарушает украинское законодательство. Во-вторых, это будет нарушать требования МАГАТЭ.

Аналогичные хранилища используются в Испании, Бельгии, Швеции, Великобритании и США.

Ранее сообщалось, что пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели на американское топливо.

А Westinghouse выражали желание производить ядерное топливо на территории Украины.