"Для исследования коронавируса": финские ученые создали чихающего и кашляющего робота

На проект выделили 300 тысяч евро.

В Финляндии ученые разработали роботизированную голову, которая чихает и кашляет, формируя капли аэрозолей определенного типа и состава. При помощи этого робота сотрудники Государственного технического научно-исследовательского центра VTT, Университета Тампере и Ведомства здравоохранения и социального развития THL исследуют механизмы распространения коронавируса вируса и методы уменьшения риска заражения, передает yle.fi.

По словам ученых, для исследования подобных вещей робот подходит лучше человека, поскольку механизму можно запрограммировать размер капель и то, как они распространяются. К тому же, любое действие можно будет повторить в любую секунду.

"С помощью разработанного устройства мы можем воспроизводить аэрозоли, например, с гранулометрическим составом, которые очень похожи на аэрозоли, производимые людьми при кашле, чихании или дыхании", — цитирует Helsingin Uutiset доцента кафедры физики аэрозолей Университета Тампере Топи Рёнкко.

Эта разработка должна помочь определить насколько эффективными являются различные виды масок и фильтров для очистки воздуха. В частности, уже удалось установить, что маска уменьшает дистанцию, на которую распространяются капли при кашле.

Участники проекта считают, что этот робот может стать полезным и в случае начала новых пандемий. Финансирует проект Business Finland, которая вложила в него уже около 300 тысяч евро. В будущем планируется привлечение к проекту финских компаний для выхода на международный рынок.

Напомним, в Руанде роботы ухаживают за пациентами с COVID-19. А в Херсонской области решили запрограммировать робота на защиту школьников от коронавируса.