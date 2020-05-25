В Руанде роботы будут ухаживать за пациентами с COVID-19
2020-05-25 14:46:00
Роботы будут проверять на симптомы коронавируса, а также выполнять часть работы медсестер
Руанда заручилась помощью пяти противоэпидемиологических роботов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.
На данный момент в стране подтверждено 327 случаев коронавируса, выздоровели 237 человек, а летальных случаев не было зафиксировано.
Пять роботов были переданы государству в дар Программой развития ООН (ПРООН). Они поступили в лечебный центр Каньинья, где проходят лечение больные COVID-19 в столице Кигали.
Роботы по имени Аказуба, Икирези, Мвиза, Нгабо и Урумури были приняты министром здравоохранения и министром информационных технологий страны. Они будут использоваться для массового скрининга температуры, мониторинга состояния пациентов и ведения медицинской документации, связанной с COVID-19.
Отмечается, что роботы могут проверять до 150 человек каждую минуту на наличие симптомов вируса, таких как высокая температура и сухой кашель.
По словам министра здравоохранения Даниэля Нгамие, они также могут регистрировать звуковые и визуальные данные пациентов и информировать медработников об отклонениях.
"Эти роботы будут выполнять температурный скрининг в наших лечебных центрах. Роботы будут обнаруживать людей, которые ходят без масок и сообщать пункту управления", – говорит министр.
Основной целью технологии является сократить прямой контакт медперсонала с заразившимися COVID-19, чтобы защитить работников больниц.
Кроме этого, роботы могут доставлять пациентам лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости вместо персонала, работающем на передовой пандемии.
Руанда не первая страна, где используют роботов для борьбы с коронавирусом. Например, в Тунисе роботы вместе с полицейскими патрулировали районы столицы, чтобы убедиться в том, что жители соблюдают карантин. А в США, в больнице Сиэтла, робот был использован для лечения первого человека с COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
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