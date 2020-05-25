В Руанде роботы будут ухаживать за пациентами с COVID-19

Роботы будут проверять на симптомы коронавируса, а также выполнять часть работы медсестер

Руанда заручилась помощью пяти противоэпидемиологических роботов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

На данный момент в стране подтверждено 327 случаев коронавируса, выздоровели 237 человек, а летальных случаев не было зафиксировано.

Пять роботов были переданы государству в дар Программой развития ООН (ПРООН). Они поступили в лечебный центр Каньинья, где проходят лечение больные COVID-19 в столице Кигали.

Роботы по имени Аказуба, Икирези, Мвиза, Нгабо и Урумури были приняты министром здравоохранения и министром информационных технологий страны. Они будут использоваться для массового скрининга температуры, мониторинга состояния пациентов и ведения медицинской документации, связанной с COVID-19.

Отмечается, что роботы могут проверять до 150 человек каждую минуту на наличие симптомов вируса, таких как высокая температура и сухой кашель.

По словам министра здравоохранения Даниэля Нгамие, они также могут регистрировать звуковые и визуальные данные пациентов и информировать медработников об отклонениях.

"Эти роботы будут выполнять температурный скрининг в наших лечебных центрах. Роботы будут обнаруживать людей, которые ходят без масок и сообщать пункту управления", – говорит министр.

Основной целью технологии является сократить прямой контакт медперсонала с заразившимися COVID-19, чтобы защитить работников больниц.

Кроме этого, роботы могут доставлять пациентам лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости вместо персонала, работающем на передовой пандемии.

Руанда не первая страна, где используют роботов для борьбы с коронавирусом. Например, в Тунисе роботы вместе с полицейскими патрулировали районы столицы, чтобы убедиться в том, что жители соблюдают карантин. А в США, в больнице Сиэтла, робот был использован для лечения первого человека с COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

В Сингапуре робот-собака от Boston Dynamics будет патрулировать парки на время пандемии. Робот будет оповещать людей о важности социального дистанцирования.

А в Индии робот помог провести первую дистанционную операцию на сердце. Телемедицина поможет решить проблему с нехваткой квалифицированных врачей в регионах.