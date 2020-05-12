В Сингапуре робот-собака от Boston Dynamics будет патрулировать парки на время пандемии

Робот будет оповещать людей о важности социального дистанцирования

Правительство Сингапура запускает в местные парки робота-собаку Spot от Boston Dynamics, чтобы он помогал людям соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает CNN.

По словам властей, четвероногий робот будет патрулировать заданный район и оповещаться посетителей о важности социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Устройство также будет оснащено камерами, которые будут сканировать окрестности и помогать чиновникам оценивать количество людей, собирающихся в парках.

"Эти камеры не смогут отслеживать или распознавать конкретных людей, и никакие личные данным не будут собираться", – говорится в заявлении правительства.

Новая мера является экспериментом по улучшению соблюдения карантинных ограничений по всему Сингапуру, так как в последнее время там наблюдается тревожный всплеск новых случаев коронавируса. На данный момент в Сингапуре 24 671 подтвержденных случаев коронавируса, 3225 человек выздоровели, также зафиксирован 21 летальный исход.

Пилотный проект запущен в одном парке и будет длиться на протяжении двух недель в непиковые часы. Но если эксперимент будет успешным, его собираются расширить.

Стоит подчеркнуть, что не так давно Сингапур входил в список стран, которые эффективно справлялись с коронавирусом. Но в страну пришла вторая волна, так с 17 марта число подтвержденных случаев коронавируса выросло с 266 до 24 671 человек.

По мере ухудшения ситуации правительство Сингапура пытается все чаще применять современные технологии в борьбе с вирусом. Так, еще в марте было запущено приложение для отслеживания контактов с потенциальными инфицированными.

Также робота Spot используют в местном карантинном центре, где он помогает разносить лекарства для пациентов.

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