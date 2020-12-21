Сотрудник Amazon стал победителем первого в мире турнира по квантовым шахматам

"Квантового гроссмейстера" зовут Александр Кубица.

9 декабря 2020 года в рамках онлайн-конференции Q2B 2020, посвященной квантовым вычислениям, прошел первый в мире турнир по квантовым шахматам. Сотруднику Amazon, Александру Кубице, удалось обойти пятерых соперников, передает издание newscientist.com.

Квантовые шахматы были разработаны аспирантом Университета Южной Калифорнии Крисом Кантуэллом в 2016 году. Согласно его идее, игра должна развивать понимание правил квантовой теории.

[ + – ] Программа для игры в квантовые шахматы Фото: скриншот/youtube

Кроме обычных правил классических шахмат Крис добавил два "квантовых" компонента — суперпозицию и квантовую запутанность. Согласно нововведениям, при совершении квантового хода, количество шахматных досок удваивается, при чем на одной доске фигура выполнила ход, а на другой — осталась в прежнем положении. Однако игрок видит "обобщенную" одну доску, представляющую все доски сразу, на которой отображаются все возможные положения фигуры.

[ + – ] Руководство по игре в квантовые шахматы

Вся фишка в том, что оппонент наверняка не знает, где именно в данный момент находится фигура после вашего квантового хода. Совершая ответный ход, он может выбирать между квантовым и обычным ходом. Обычный ход происходит сразу на всех досках. Только им можно осуществлять взятие, но прежде необходимо угадать положение фигуры противника на доске. С развитием игры, чтобы избежать тотальной неопределенности, проводится так называемый "замер", демонстрирующий реальное расположение всех фигур на доске.

Ранее стало известно, что ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км при помощи обычного оборудования.