Google и Facebook объединились против антимонопольных органов США

Компании готовятся к серьезной войне с 10-ю штатами.

Компании Facebook и Google договорились о сотрудничестве и взаимопомощи в том случае, если антимонопольные органы США начнут расследовать их взаимодействия в области интернет-рекламы, сообщает издание The Wall Street Journal.

Ввиду недавних событий, две интернет-компании заявили о намерении защищать интересы друг друга. А все дело в том, что 10 штатов США на прошлой неделе подали иск, в котором Google обвиняется в незаконном сотрудничестве с Facebook с целью укрепления уже достигнутого доминирования в сфере онлайн-рекламы. Сенаторы считают, что таким образом нарушается антимонопольное законодательство.

Согласно иску, Google и Facebook, зная, что их ждет антимонопольное расследование, решили ему противодействовать общими усилиями. Истцы утверждают, что главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг уже заключила сделку с Google.

В свою очередь, представитель Google сообщил журналистам, что такие соглашения — обычное дело, особенно, когда речь заходит о разного рода исках и расследованиях.

Ранее стало известно, что Facebook, Google, Twitter и другие просят ЕС избавить их от ответственности за удаление пиратского контента. Интернет-гиганты обеспокоены тем, что "самовольное" удаление контента при помощи ИИ-технологий (не предусматривающий жалоб от пользователей) может расцениваться регуляторами ЕС как осведомлённость о размещении незаконных материалах на сайтах. Это, в свою очередь, может повлечь санкции.