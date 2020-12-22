ПК также могут заражаться вирусами, наподобие COVID-19, – ученые

Несмотря на постоянное возникновение новых компьютерных вирусов, мировые технологические компании активно ведут с ними борьбу.

В настоящее время, в связи с широким распространением информационных технологий, в мире резко обострилась проблема защиты компьютеров от заражения вирусами, пишет BBC Focus.

И получили они такое название не зря. Их сходство с "живыми" вирусами поражает. Они так же распространяются, живут, действуют, так же умирают. Разница лишь в том, что в качестве мишени выступают не люди и не животные, а компьютеры. Контактируя между собой посредством компакт дисков, локальных сетей, интернет и других средств "общения", они, как и человек, заражают друг друга.

Компьютеры со всего мира уже несколько раз подвергались вирусу по типу SARS-CoV-2. Еще в 2000 году, когда интернет только начинал обретать свою популярность, появился вирус под названием "ILOVEYOU".

Люди получали безобидное на первый вид электронное письмо с вложенным файлом LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs. Но при открытии вложения перед ними появлялся "сетевой червь" (разновидность вируса), который перезаписывал файлы различных типов и рассылал свои копии по электронной почте всем людям в списке контактов пользователя.

Вирус расширился по всему миру за считанные часы, причинив ущерб в размере 15 млрд долларов из-за потери данных и времени. Поскольку его было легко модифицировать, он также быстро "мутировал", в результате чего более 25 его версий распространились довольно быстрыми темпами.

Однако "ILOVEYOU" не был первым и не последним компьютерным вирусом и даже не самым худшим. Настоящий рекорд принадлежит почтовому червю под названием Mydoom. Впервые обнаруженный в 2004 году, он заразил 16-25% электронных писем и привел к потере 38 млрд долларов.

В результате этих эпидемий компьютерных вирусов, для обеспечения безопасности технологические компании активизировали свои действия с особой мощью.

Например, так называемая "прививка" обеспечивается часто обновляемым антивирусным программным обеспечением, которое обнаруживает и предотвращает заражение новыми вирусами. "Маски для лица" предоставляются брандмауэрами, которые пропускают через компьютер только безопасную сетевую связь.

А "социальное дистанцирование" имеет специальные механизмы безопасности, которых называют "песочницами", они изолируют программы друг от друга и не позволяют им заразить себя или компьютер.

На сегодняшний день каждый современный ПК имеет такую защиту, поэтому вероятность того, что компьютерный вирус будет распространяться так же быстро, как коронавирус, крайне мала.

Напомним, что в октябре Минюст США предъявил официальные обвинения шестерым российским офицерам-хакерам в том, что они совершили несколько киберпреступлений против Украины.