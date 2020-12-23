Сеть закусочных KFC намерена выпустить игровую консоль с функцией приготовления крылышек
В медиапространстве упорно ходят слухи о том, что сеть ресторанов быстрого питания KFC вложилась в новый проект под названием KFConsole. Это игровая приставка с абсолютно невероятным функционалом — грилем для приготовления куриных крылышек, передает издание videocardz.com cо ссылкой на авторизованный Twitter-аккаунт KFC Gaming. По задумке идеологов, устройство будет поддерживать технологию VR.
Как сообщает videocardz.com, компания KFC уже привлекла в качестве партнеров Cooler Master, Intel, Asus и Seagate. Результатом коллаборации стала вот такая симпатичная "коробка", рендеры и схематическая 3D-модель которой попали в Сеть. Судя по чертежам, для жаровни предусмотрен специальный отсек.
Работать устройство будет на базе видеокарты от Asus, какой именно модели, пока что не известно. Также за работу KFConsole будут отвечать миникомпьютер Intel NUC 9 Extreme, чип Core i9-9980HK, SSD Seagate объемом 1 ТБ.
Приготовить или подогреть крылышки, или любую другую еду, можно будет во время игрового процесса.
Также для KFConsole заявлена поддержка VR, экранов разрешением 4К с кадровой частотой до 240 Гц и трассировки лучшей в реальном времени. В общем, идеальная игровая приставка: развлекательная, полезная, да и выглядит получше PS5. Цена и дата официального релиза пока не известны.
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