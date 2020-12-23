Сеть закусочных KFC намерена выпустить игровую консоль с функцией приготовления крылышек

В медиапространстве упорно ходят слухи о том, что сеть ресторанов быстрого питания KFC вложилась в новый проект под названием KFConsole. Это игровая приставка с абсолютно невероятным функционалом — грилем для приготовления куриных крылышек, передает издание videocardz.com cо ссылкой на авторизованный Twitter-аккаунт KFC Gaming. По задумке идеологов, устройство будет поддерживать технологию VR.

[ + – ] Игровая консоль и ее гриль Фото: KFC

Как сообщает videocardz.com, компания KFC уже привлекла в качестве партнеров Cooler Master, Intel, Asus и Seagate. Результатом коллаборации стала вот такая симпатичная "коробка", рендеры и схематическая 3D-модель которой попали в Сеть. Судя по чертежам, для жаровни предусмотрен специальный отсек.

[ + – ] KFConsole будет оснащаться подстветкой Фото: KFC

Работать устройство будет на базе видеокарты от Asus, какой именно модели, пока что не известно. Также за работу KFConsole будут отвечать миникомпьютер Intel NUC 9 Extreme, чип Core i9-9980HK, SSD Seagate объемом 1 ТБ.

[ + – ] Тизер, опубликованный на странице KFC Gaming

Приготовить или подогреть крылышки, или любую другую еду, можно будет во время игрового процесса.

[ + – ] Гриль KFConsole для приготовления блюд Фото: KFC

Также для KFConsole заявлена поддержка VR, экранов разрешением 4К с кадровой частотой до 240 Гц и трассировки лучшей в реальном времени. В общем, идеальная игровая приставка: развлекательная, полезная, да и выглядит получше PS5. Цена и дата официального релиза пока не известны.

Ранее Microsoft назвала дату выхода и стоимость новой консоли Xbox Series S.