Одних только масок недостаточно, чтобы предотвратить распространение COVID-19, - ученые

Исследователи выяснили, что без социального дистанцирования коронавирус не остановить.

Ученые Американского Института физики раскрыли истинную эффективность масок, которые оказались недостаточной мерой предотвращения передачи коронавирусной инфекции, пишет Phys.org.

Исследователи проанализировали, как различные материалы, из которых изготавливаются маски, влияют на распространение капель, переносящих вирус, при чихании или кашле. Каждый образец значительно уменьшает количество капель, однако некоторые материалы все-таки позволяли каплям распространяться на расстоянии чуть более полутора метров, что потенциально способно заразить рядом стоящего человека.

"Маска действительно помогает, но если люди находятся слишком близко друг к другу, шанс распространения или заражения вирусом все еще присутствует. Поэтому не стоит забывать о дистанцировании", — сказал Кришна Кота, доцент университета штата Нью-Мексико и один из авторов статьи.

Ученые построили машину с генератором сжатого воздуха. Этот генератор использовался для выдувания крошечных частиц жидкости, имитируя человеческий кашель и чихание. Для блокирования использовалась тканевая маска, двухслойная тканевая, влажная двухслойная тканевая маска, хирургическая и респиратор N-95.

Каждая из масок улавливала подавляющее большинство капель, начиная от обычной тканевой маски, которая пропускала около 3,6% капель, и заканчивая маской N-95, которая останавливала 100% капель.

Но на расстоянии чуть более полутора метров даже этого небольшого процента капель может быть достаточно, чтобы кто-то заболел, особенно если человек с COVID-19 чихает или кашляет несколько раз. При однократном чихании в воздух может попадать примерно 200 миллионов вирусных частиц, поэтому даже небольшая доля капель несет угрозу для стоящего в непосредственной близости человека.

"Вероятность того, что к восприимчивому человеку, который не носит маски, могут попасть многие капли, почти стопроцентная. Ношение маски обеспечивает существенную, но не полную защиту, уменьшая количество переносимых по воздуху капель. Поэтому, по возможности, лучше всего свести к минимуму любые социальные взаимодействия", — подытожил Кота.

Стоит отметить, что исследование не учитывало уровень герметичности масок, независимо от того, правильно ли они были надеты или неправильно, что может увеличить количество попадания капель в воздух.

Напомним, что по программе COVAX Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa, разработанную в Оксфордском университете. Промежуточные результаты ее исследований в ноябре показывали, что ее эффективность составляла около 70%.