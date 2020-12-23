Гербарий из мелового периода. Найдены цветы, которые росли на Земле 100 млн лет назад

Исследователи нашли древний цветок в осколке бирманского янтаря.

Исследователи из Университета штата Орегон открыли новый род и вид цветов из середины мелового периода, который был пойман в ловушку бирманского янтаря. Об этом сообщает Phys.org.

"Цветок прекрасен, особенно с учетом того, что он был частью леса, существовавшего 100 млн лет назад. Цветок около 2 мм в диаметре, но у него около 50 тычинок, расположенных по спирали, пыльники которых направлены в небо", – говорит профессор Научного колледжа Орегонского государственного университета Джордж Пойнар-младший.

Тычинка цветка состоит из пыльника – головки, производящей пыльцы, а также стебля, соединяющего пыльник с цветком.

"Несмотря на то, что они такие маленькие, детали сохранились в потрясающем состоянии. Наш образец, вероятно, был частью грозди растение, в которое было много похожих цветов", – отмечает Пойнар.

Фото: Oregon State University

Ученые назвали новый цветок Valviloculus pleristaminis. Он попал в янтарную оболочку на древнем суперконтиненте Гондвана. Вместе с континентальной плитой цветок проделал путь через океан от Австралии до Юго-Восточной Азии.

Геологи до сих пор спорят, когда именно этот кусок земли, известный как Западно-Бирманский блок, отделился от Гондваны. Некоторые считают, что это произошло 200 млн лет назад, а другие утверждают, что все случилось 500 млн лет назад.

Исследователи отмечают, что в бирманском янтаре также было обнаружено много цветковых растений или покрытосеменные. По словам ученых, покрытосеменные – отдел высших растений, отличительной особенностью которых является наличие цветка в качестве органа полового размножения и замкнутого вместилища у семяпочки.

По словам Пойнара, поскольку покрытосеменные растения только 100 млн лет назад, Западно-Бирманский блок не мог отделиться раньше.