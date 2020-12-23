Планы Минцифры - 2021: "Дiя City" вместо налоговой, 4G в каждый дом, борьба с коррупцией при помощи Open Data

Михаил Федоров отчитался о работе своего ведомства и поделился планами на 2021 год.

Минцифры провело онлайновую конференцию, в ходе которой глава ведомства Михаил Федоров подвел итоги года, а также рассказал о планах на следующий год.

Федоров начал выступление с того, что на создание "государства в смартфоне" его вдохновил президент Владимир Зеленский. Идею сформулировали четырьмя основными тезисами, вследствие чего был создан комитет цифровых трансформаций, а позже была введена должность "заместитель по цифровой трансформации" в каждом министерстве и каждой районной администрации. Позже появилось и министерство.

"Сингапуру понадобились десятки лет для формирования такой структуры, а нам — 4-5 месяцев", — подытожил Федоров.

[ + – ] Четыре главные цели Минцифры Фото: скриншот

Достижения и планы

Далее Михаил Федоров перечислил достижения Минцифры. Также он пообещал, что назовет и провалы. Однако в ходе презентации о них, почему-то, речь не шла. Да, он упомянул о багах, связанных со считыванием информации с электронных паспортов и отметил, что не все ФЛП получили выплаты, потому как "КВЭДами мы не занимались, мы занимались технической стороной дела", — пояснил он. На этом перечень багов закончился. Также министр ничего не сказал о скандале вокруг "Дiя", возникшем после того, как министерство на запрос журналиста прислало вместо технической документации битые файлы. Об этом Фокус подробно писал тут.

А﻿ вот достижений было озвучено множество.

Запуск приложения "Дiя". Всего, по словам Федорова, пользователей насчитывается более 6 млн за 11 месяцев существования приложения.

Всего, по словам Федорова, пользователей насчитывается более 6 млн за 11 месяцев существования приложения. Е-паспорта . Также он назвал Украину, первым в мире государством, запустившим электронные паспорта, а после пожал плечами: "Да, с ними были проблемы. К сожалению, не все так быстро трансформируется в стране, как нам того бы хотелось".

. Также он назвал Украину, первым в мире государством, запустившим электронные паспорта, а после пожал плечами: "Да, с ними были проблемы. К сожалению, не все так быстро трансформируется в стране, как нам того бы хотелось". Е-права. Он отметил, что Украина — 4-ая в Европе, запустившая электронные водительские права.

Он отметил, что Украина — 4-ая в Европе, запустившая электронные водительские права. Запуск портала Дiя . Сегодня там доступны 50 услуг, 2 млн пользователей. "Например услугой "Е-Малятко" воспользовались 35 тыс. семей. Создавая услугу, мы ориентировались на Новую Зеландию, но сделали лучше, просчитав все возможные жизненные ситуации", — пояснил министр.

. Сегодня там доступны 50 услуг, 2 млн пользователей. "Например услугой "Е-Малятко" воспользовались 35 тыс. семей. Создавая услугу, мы ориентировались на Новую Зеландию, но сделали лучше, просчитав все возможные жизненные ситуации", — пояснил министр. Регистрацию ФЛП и ООО Федоров назвал "просто космосом". ФЛП открывается за 7 минут, ООО — за 20 минут. "Минцифры хочет сделать регистрацию полностью автоматической, без участия чиновников и буквально в один клик", — подчеркнул он.

Федоров назвал "просто космосом". ФЛП открывается за 7 минут, ООО — за 20 минут. "Минцифры хочет сделать регистрацию полностью автоматической, без участия чиновников и буквально в один клик", — подчеркнул он. Строительные услуги. Минцифры запустило "Строительный портал", который работает прозрачно и "помогает пресекать коррупцию, потому что услуги оказываются без чиновников", отметил Михаил.

[ + – ] Статистика от мИнцифры по выплатам ФЛП Фото: Youtube

Организация выплаты финпомощи ФЛП. По словам министра, 320 тыс. ФЛП обратились за выплатами. Минцифры занималось технической стороной, а за подбор КВЕДов — не отвечало, акцентировал министр, поэтому он не может объяснить, почему еще не все получили выплаты, но зато поделился данными о том, что 278 тыс. предпринимателей уже получили обещанные 8000 грн.

"Чтобы получить деньги надо зайти в приложение или на портал "Дiя", нажать на кнопку "Получить", если вы подходите под критерии, — ввести карту IBAN и все. Вы получите деньги", — рассказал министр.

Федоров сказал, что многие люди отмечают его в соцсетях и присылают скрины с подтверждением того, что выплаты приходят. Также он заметил, что представители МВФ похвалили Минцифры за такую оперативность и сказали, что если этот метод сработает, они будут ставить Украину в пример другим.

"Трембита". За 11 месяцев была построена система, обеспечивающая взаимодействие между базами данных всех реестров. "Благодаря этому, например, выплаты ФЛП мы организовали на протяжении трех недель. Всего за все время существования "Трембиты" произошло 700 млн транзакций", — отметил чиновник.

За 11 месяцев была построена система, обеспечивающая взаимодействие между базами данных всех реестров. "Благодаря этому, например, выплаты ФЛП мы организовали на протяжении трех недель. Всего за все время существования "Трембиты" произошло 700 млн транзакций", — отметил чиновник. Открытые данные. " Украина 17-я в мире по открытости данных в рейтинге European Open Data Maturity Report. Открытость данных поможет бороться с коррупцией и контролировать чиновников", — заявил Михаил Федоров.

Украина 17-я в мире по открытости данных в рейтинге European Open Data Maturity Report. Открытость данных поможет бороться с коррупцией и контролировать чиновников", — заявил Михаил Федоров. Интернет. С лета 2 млн украинцев получили доступ к 4G-интернету. В следующие 2 года Федоров обещает 95-процентное покрытие 4G.

С лета 2 млн украинцев получили доступ к 4G-интернету. В следующие 2 года Федоров обещает 95-процентное покрытие 4G. "Дiя City" — это инструмент для обеспечения "самой лучшей налоговой системы" для всех, по словам Федорова. Пока что она будет работать для креативных индустрий и IT. Уже зарегистрирован законопроекты №№ 4303 и 4305, регулирующие "Дiя City". Он надеется на принятие законопроектов в первом квартале 2021-го, а пока обещает либерализацию трудового кодекса и даже "элементы английского права". По его словам, уже выстроилась очередь из компаний, которые хотят зарегистрироваться в "Дiя City".

— это инструмент для обеспечения "самой лучшей налоговой системы" для всех, по словам Федорова. Пока что она будет работать для креативных индустрий и IT. Уже зарегистрирован законопроекты №№ 4303 и 4305, регулирующие "Дiя City". Он надеется на принятие законопроектов в первом квартале 2021-го, а пока обещает либерализацию трудового кодекса и даже "элементы английского права". По его словам, уже выстроилась очередь из компаний, которые хотят зарегистрироваться в "Дiя City". Рынок виртуальных активов. Его урегулируют законопроекты №№ 3637 и 361-IX, принятые в первом чтении. Также достижением, по мнению чиновника, стало подписание меморандума с биржей Benance.

Его урегулируют законопроекты №№ 3637 и 361-IX, принятые в первом чтении. Также достижением, по мнению чиновника, стало подписание меморандума с биржей Benance. Квоты для иностранных айтишников. Более 2000 белорусских специалистов переехали в Украину по этим квотам.

Более 2000 белорусских специалистов переехали в Украину по этим квотам. "Дiя Бизнес" будет работать не только онлайн, но и оффлайн в качестве консалтинговых зон. Уже открыты зоны в Харькове, Николаеве, Киеве. В следующем году будут открыты и в других городах. Финансируют эти консалтинговые центры бизнесы, фонды, но не государство. По словам министра, этот проект — рентабельный.

будет работать не только онлайн, но и оффлайн в качестве консалтинговых зон. Уже открыты зоны в Харькове, Николаеве, Киеве. В следующем году будут открыты и в других городах. Финансируют эти консалтинговые центры бизнесы, фонды, но не государство. По словам министра, этот проект — рентабельный. Открытые данные VS. Коррупция. Также Федоров заявил о том, что министерство активно борется с коррупцией при помощи открытых данных. Он подчеркнул, что будет отчитываться каждый год. Он акцентировал, что его ведомство работало без госфинансирования, а при поддержке "бизнеса и фондов".

[ + – ] Планы Минцифры на 2021 год будут презентованы 26 января 2021 года Фото: скриншот

В конце конференции Михаил Федоров анонсировал новую инициативу своего ведомства — "Национальные проекты", к которому он хочет привлечь как можно больше украинцев. Подробнее о проекте он обещал рассказать уже в следующем году.

Ранее стало известно, что портал "Дiя" получил 5 тыс. заявок на получение помощи для ФЛП.