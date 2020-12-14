Портал "Дiя" получил 5 тыс. заявок на получение помощи для ФЛП, – Шмыгаль

Наемные сотрудники и ФЛП могут воспользоваться услугой с 14 по 31 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что портал "Дiя" уже получил 5 тыс. заявок от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей (ФЛП) на получение 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи от государства в период усиленного карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С 10 декабря вступил в силу поданный Владимиром Зеленским Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

"С сегодняшнего дня портал "Дiя" начал принимать заявки на получение 8 тыс. одноразовой помощи от государства. За первые десять часов услугой воспользовались свыше 5 тыс. людей", – написал Шмыгаль в Телеграм-канале .

Он добавил, что все наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря.

Это можно на портале "Дiя" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Все средства будут начислены на личный счет автоматически после проверки данных.

Чтобы получить 8 000, ФЛП должен:

иметь основной вид деятельности, соответствующий перечню приостановленных в карантин;

быть зарегистрированным более 3 месяцев;

в 2020 году уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя за 3 месяца;

не иметь долга по ЕСВ;

не являться ФЛП и наемным работником одновременно.

Наемные работники могут получить 8 000 грн матпомощи, если:

основной вид деятельности работодателя соответствует перечню приостановленных в карантин;

за 3 квартал 2020 года работодатель начислял ЕСВ;

средняя зарплата на месяц за третий квартал 2020 года не больше 30 тыс. грн;

нет работы по совместительству.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 4430, который предусматривает частичное списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога ФОПов (ФЛП) первой группы.