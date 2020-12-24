Распускают щупальца. Недовольные осьминоги бьют рыбу, чтобы выместить свой гнев (видео)

Исследователи предполагают, что так осьминоги заставляют рыб-напарников лучше охотиться.

Ученые зафиксировали странное поведение осьминогов, которые бьют щупальцами рыб-напарников. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, осьминоги часто занимаются охотой вместе с рыбами, так как это увеличивает шанс поймать добычу. Однако, когда большие синие осьминоги (Octopus cyanea) недовольным своими рыбами-партнерами, они вымещают свой гнев на рыбе, ударяя ее по голосе.

Осьминоги атакуют, используя "быстрое движение одним щупальцем", пишут ученые.

Авторы исследования говорят, что временные охотничьи союзы между осьминогами и рыбами кораллового рифа документируются на протяжении десятилетий. Такие союзы могут включать в себя несколько различных видов.

Иногда рыба и осьминоги работают вместе более часа, при этом разные виды исследуют разные места. Согласно исследованию, осьминоги преследуют добычу, которая мечется вокруг скал и в труднодоступных местах рифа, в то время, как рыба Золотистая зубатая барабуля, рыщет по морскому дну. Другие виды рыб патрулируют толщу воды.

Но новое исследование показывает, что такое сотрудничество не всегда хорошо заканчивается для рыб. Исследователи зафиксировали восемь инцидентов во время дайвинга в Египте и Израиле, когда осьминоги били своих напарников по охоте.

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"Рыбу отталкивали к краю группы или же она фактически ее покидала. Иногда через некоторое время она возвращалась, а в некоторых случаях больше не приплывала. Осьминог оставлял рыбу в покое, после того как прогонял ее", – говорит ведущий автор исследования из Лиссабонского университета Эдуардо Сампайо.

Ученым было известно подобное поведение осьминогов, когда они защищались или во время драки за еду, но впервые моллюски так себя повели во время совместной охоты.

По словам Сампайо, партнерство между видами может быть взаимовыгодным, но это не означает, что участники группы будут заботиться друг о друге. Если представится возможность, партнерство будет забыто, и осьминог позаботится о себе.

"Несмотря на сотрудничество, каждый партнер всегда будет стараться максимально использовать свои преимущества. В тех случаях, когда добыча легкая, осьминог может использоваться удары, чтобы отогнать рыбу и забрать себе лакомый кусочек", – подчеркивает Сампайо.

Ученые также зафиксировали случаи, когда было не сразу понятно, какую выгоду осьминог получил, ударяя рыбу. Сампайо говорит, что удары также могут быть наказанием, чтобы рыба стала лучшим партнером в поисках еды.