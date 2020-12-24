Ученые разгадали тайну происхождения первых жителей Карибского бассейна

Сделали они это, изучив ДНК древних людей.

Ученые Гарвардской медицинской школы в ходе изучения ДНК древнего человека в Америке определили 263 генома людей, что позволило проследить две основные миграционные волны в Карибском регионе по двум разным группам, пишет Express.

Специалисты обнаружили, что архипелаг 6 тыс. лет назад заселяли высокомобильные люди, часто с дальними родственниками, которые жили на разных островах.

Новая генетическая методика была разработана специалистами для оценки численности популяции, которая населяла Кубу и распространилась в регионе Карибского моря до тех пор, как туда прибыли европейцы.

Команда доктора Дэвида Райха из Гарварда выяснила, что их количество составило всего десятки тысяч, а не миллион и более, как это оценивали Христофор Колумб и другие открыватели.

Понимание этой древней ДНК тогда было использовано археологами, чтобы помочь урегулировать давние споры о происхождении жителей Карибского моря.

"Разработанные командой ученых методы помогли решить вопросы, о которых я даже не подозревал, что мы сможем с ними справиться", - заявил археолог Уильям Киган, куратор Флоридского естественного музея и соавтор исследования.

Фото: Corinne Hofman and Menno Hoogland

Исторически археологам приходилось полагаться на остатки домашней жизни, использовать керамику, орудия труда, фрагменты костей и раковин, чтобы понять прошлое древних людей, однако революционная технология, способная точно определить давнюю ДНК и гораздо глубже изучить движение животных и людей, стала особенно полезным инструментом для изучения Карибского бассейна, где каждый остров можно считать уникальным микрокосмом жизни.

Жаркий и влажный климат островов Карибского бассейна быстро разрушает органические вещества. Но некоторые части человеческих тел сохранились. В первую очередь это небольшая плотная часть кости, которая защищает внутреннее ухо. Именно на ее изучении сконцентрировались исследователи.

С ее помощью им удалось извлечь и проанализировать ДНК 174 человек, которые жили в Карибском бассейне и Венесуэле от 400 до 3100 лет назад. Эти данные они объединили с ранее секвенированными ДНК 89 человек.

Генетические данные показывают, что первыми жителями островов были племена, пользовавшиеся каменными орудиями труда, и которые приплыли на Кубу около 6 тыс. лет назад. Затем во время архаической эпохи, эти люди постепенно расширялись на восток к другим островам.

Однако загадкой остается то, где именно они появились. Исследователям известно лишь то, что они больше соответствуют центральноамериканским и американским соседям.

Следующая волна миграции в Карибский бассейн прибыла на берега от 2,5 до 3 тысяч лет назад: фермеры и гончары северо-востока Южной Америки проложили второй путь. Они, очевидно, путешествовали с внутренней части до прибрежной Венесуэлы. Затем, заселив Пуэрто-Рико, они продолжили распространяться на запад.

Их прибытие в Карибский бассейн положило начало эпохе керамики, которая характеризуется развитием сельского хозяйства и активным производством керамических изделий.

Большинство людей архаической эпохи после этого исчезли, за исключением сообщества на западе Кубы, которая сохранялась до прибытия европейцев. При этом смешанные браки были редки — всего три человека из всех исследованных были смешанного происхождения.

Современные кубинцы, доминиканцы и пуэрториканцы происходят от людей керамического века, кроме европейских иммигрантов и порабощенных африканцев. Тем не менее исследователи отметили, что у современных людей есть только косвенные доказательства происхождения архаического века.

"Это большая загадка. Для Кубы особенно интересно, что мы не видим более архаического происхождения", - заключил Киган.

Напомним, что недавно в тропических лесах Амазонки была найдена 12-километровая картина, на которой изображены мастодонта, гигантские ленивцы и другие вымершие животные ледникового периода.