Ученые советуют в 2021 году ждать еще одной напасти – супергонореи

Исследователи считают, что выросшее потребление антибиотиков во время пандемии увеличило риск появления супербактерий.

Ученые считают, что в 2021 году после завершения пандемии коронавируса, мир может ждать другая напасть – супергонорея. Об этом сообщает Forbes.

Супергонорея возникает, когда бактерии Neisseria gonorrhoeae, вызывающие заболевание, развивают высокий уровень устойчивости к антибиотикам. Для лечения заболевания обычно используются азитромицин и цефтриаксон. Еще в 2017 году ВОЗ внесла такие штаммы N. Gonorrhoeae в свой список самых опасных супербактерий.

Согласно исследованию, проведенному в Австралии, глубокие поцелуи с языком могут быть еще одним способом передачи гонореи, даже если партнеры не были сексуально активными в остальном, пишет Reuters. Хотя в исследовании участвовали только геи и бисексуалы, риск передачи гонореи оральным путем, вероятно, также присутствует у гетеросексуалов и особенно работников секс-индустрии.

"Важно понимать, что безопасный секс не является универсальным средством от гонореи, которая бросает вызов прежним практикам сексуального здоровья", – говорит ведущий автор исследования из Мельбурнского центра сексуального здоровья Эрик Чоу.

По его словам, передача половым путем составляет лишь часть задокументированных случаев, особенно когда гонорея возникает в горле.

"Поцелуи могут более рискованными, чем считалось ранее. Это может помочь людям понять, как была занесена инфекция, особенно если они не вели половую жизнь", – подчеркивает эксперт.

В рамках исследования были опрошены 3677 мужчин, практикующих секс с мужчинами, в период с марта 2016 года по февраль 2017 года в Мельбурнском центре сексуального здоровья.

В 2020 году проблема с распространением супергонореи снова стала на слуху после того, как о проблеме заявил представитель ВОЗ. Он сообщил The Sun, что чрезмерное использование азитромицина и снижение медицинского лечения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) во время пандемии, могут способствовать росту супергонореи.

По словам экспертов, если использовать азитромицин чаще, это может привести к появлению более устойчивых версий N. gonorrhoeae. Еще в начале 2020 года некоторые публичные личности начали рекламировать азитромицин вместе с гидроксихлорохином, как лечение от COVID-19. Идею поддержали даже некоторые политические лидеры.

Такое лечение коронавируса рекламировалось еще до того, как были проведены клинические испытания, которые показали бесполезность такого "коктейля" из препаратов. В комментарии для научного журнала The Lancet Туи Доан, доктор медицинских наук, доцент Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и его коллеги заявили, что "азитромицин в добавлении к стандартным методам лечения не улучшает течение болезни".

В результате появившихся данных, Национальные институты здравоохранения США не рекомендуют использование хлорохин или гидроксихлорохин с азитромицином или без него для лечения COVID-19.

Такие антибиотики, как азитромицин являются антибиотиками "широкого спектра действия", поскольку могут убивать различные бактерии. Подобное лечение может использоваться, когда врачи не знают, что вызывает инфекцию, или же когда нет другого выхода.

Каждый раз, когда используется антибиотик широкого спектра действия, а не целенаправленное лечение, существует риск уничтожить более слабые виды патогена, такого как N. Gonorrhoeae. При этом, выживут более сильные и устойчивые виды, которые будут процветать и размножаться. Последние со временем становятся преобладающим видом.

Одна из проблем с пандемией коронавируса заключается в том, что другие патогены не исчезли. Пандемия не только побудила врачей использовать разные антибиотики для лечения COVID-19, но и снизила доступность медицинских услуг для правильного лечения ИППП.

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы, которые уже существовали в обществе. Устойчивые к антибиотикам бактерии – одна из них. Если не будет предпринято никаких действий, такие патогены, как супергонорея начнут распространяться в 2021 году и дальше.