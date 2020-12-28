Из-за изменения климата в США внезапно умерло 10 тыс. птиц

Оказалось, что они голодали из-за аномально низкой температуры.

Массовую гибель тысяч певчих птиц на юго-западе США связали с продолжительным голодом, усугубившимся из-за несезонных холодов. Погодные аномалии возникли в связи с изменением климата, пишет The Guardian.

Среди птиц, которые пострадали больше всего, оказались мухоловки, ласточки и пеночки, их нашли в Нью-Мексико, Колорадо, Техасе, Аризоне и Небраске. Некропсия, проведенная Национальным центром охраны дикой природы USGS, показала, что 80% образцов имели типичные признаки голодания.

Мышцы, контролирующие крылья птиц, сильно сократились, в их кишечном тракте нашли кровь, у них была почечная недостаточность, а также общая потеря жира. Исследователи занесли почти 10 тыс. погибших птиц в базу данных о смертности диких животных, однако, по предварительным оценкам, погибнуть могли сотни тысяч птиц.

"Похоже, что непосредственной причиной смерти этих птиц было истощение. Прямую причинно-следственную связь найти трудно, но мы считаем, что либо погодные условия вынудили птиц мигрировать, либо эти условия повлияли на их доступ к источникам пищи во время их миграция", — сказал директор Национального центра охраны дикой природы Джонатан Слиман.

Первые случаи смерти были зарегистрированы 20 августа на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, причем сообщалось, что перед смертью птицы казались вялыми и собирались группами.

Большинство смертей произошли 9 и 10 сентября во время холодной погоды, вероятней всего, еды в эти дни было особенно мало. В ослабленном состоянии птицы дезориентировались, бились об машины или здания, приземлялись на землю и умирали от холодов или атаки хищников.

"Эта ситуация касается длительного голодания. Они стали настолько истощенными, что им пришлось отказаться от своих основных летательных мышц", — отметила Марта Десмонд, профессор биологического факультета университета штата Нью-Мексико (NMSU).

Вероятно, птицы начали миграцию, которая может быть связана с "мега-засухой" на юго-западе страны.

"Нынешний год в Нью-Мексико был достаточно сухой. А по прогнозам ученых, из-за постоянного изменения климата такая ситуация с каждым годом будет только усугубляться. И это очень грустно, особенно факт того, что некоторые из этих птиц страдают от длительного голода", — добавила Десмонд.

Слиман не мог сказать, было ли это событие напрямую связано с изменением климата, но признал, что оно повышает вероятность экстремальных погодных явлений. Десмонд и вовсе воспринимает гибель стольких особей и видов как национальную трагедию.

Большинство птиц, которые мигрировали из тундровых ландшафтов на Аляске и в Канаде на зимовку в Центральную и Южную Америку, употребляли в пищу насекомых и ягоды, из-за чего во время миграции им часто приходился останавливаться дабы запастись едой.

Более того, высказывались предположения по поводу лесных пожаров в Калифорнии, заставляющих птиц перенаправлять свою миграцию вглубь страны через пустыню Чиуауа, но вскрытия не показали повреждения их легких дымом. Центр также провел тесты на инфекционные бактериальные и вирусные заболевания, паразитов и доказательства отравления пестицидами, все они дали отрицательный результат.

"Тот факт, что мы находим сотни умирающих птиц, которые падают с неба, чрезвычайно тревожит", — подчеркнула Эллисон Салас аспирантка NMSU.

Команда Десмонда надеется получить финансирование для поддержки большего количества исследований массовой гибели птиц, чтобы они могли лучше отслеживать происходящее.

Напомним, недавно исследователи подтвердили, что из-за отсутствия шумового загрязнения пение птиц изменилось. По словам ученых, когда шумовое загрязнение в городах снизилось, птицы повысили качество своих песен, призванных защищать территорию и привлекать пару. И хотя людям казалось, что птицы пели громче, на самом деле воробьи начали петь тише.