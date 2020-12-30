Авиакомпания Emirates представила салон нового класса обслуживания – премиум-эконом

Премиум-эконом установят в лайнерах-гигантах Airbus A-380.

Авиакомпания Emirates Airlines представила салон нового класса обслуживания – премиум-эконом, который будет размещаться в носовой части первой палубы огромных лайнеров Airbus A-380, где смогут разместиться 56 пассажиров.

Об этом сообщает Avianews.

Новый салон уже установлен на первом воздушном судне. Еще пять A-380 оборудуют премиум-экономом в 2021 и 2022 годах. Салонами премиум-эконом-класса оснастят и некоторые новые Boeing 777X, поставки которых начнутся с 2023 года.

Если в эконом-классе кресла пассажиров расположены по схеме 3+4+3, то в новом премиум-экономе они будут располагаться по схеме 2+4+2. Сидения стали шире, с большим пространством для ног.

Кресла также оборудованы экранами с диагональю 13,3 дюйма. Салон оснащен двумя отдельными туалетами.

В авиакомпании пока не сообщили, на каких маршрутах появятся А-380 с салонами премиум-эконом-класса.

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