Boom Technology может начать тестировать сверхзвуковой пассажирский самолет в 2026 году

Компания-разработчик привлекла инвестиции в размере $50 млн.

Компания Boom Technology, которая разрабатывает концепт сверхзвукового пассажирского самолета, привлекла $50 млн инвестиций. В итоге ее оценочная стоимость составила более $1 млрд, передает издание Bloomberg.

Согласно сообщению СЕО Boom Technology Блейка Шолла, в проект вложились фонд WRVI Capital, фонд Emerson Collective, сооснователь Stripe Джон Коллисон, венчурное подразделение компании Bolt, а также акселератор для стартапов Y Combinator Continuity.

[ + – ] Концепт сверхзвукового пассажирского лайнера XB-1 Фото: Boom Technology

Также Шолл заявил, что первые тестовые полеты модели XB-1 возможны уже в 2026 году, однако акцентировал, что компании потребуются еще вложения. Согласно планам, полеты на самолетах Boom первое время будут стоить так же, как бизнес-класс, но со временем стоимость билетов хотят снизить до уровня эконом-класса. Также он назвал авиакомпанию, ставшую первым заказчиком — это Japan Airlines.

[ + – ] Схема модели самолета XB-1 Фото: Boom Technology

В 2021 году компания проведет испытания при участии уменьшенного прототипа самолета, а в 2022 году развернет строительство завода по производству сверхзвуковых лайнеров.

[ + – ] Сборка корпуса сверхзвукового XB-1 Фото: Boom Technology

Отметим, что сверхзвуковой самолет Boom Technology будет летать в два раза быстрее, чем любой из ныне существующих авиалайнеров, и в данный момент он находится на стадии проектирования.

[ + – ] Таким будет сверхзвуковой пассажирский авиалайнер от Boom Technology Фото: Boom Technology

Ранее сверхзвуковые самолеты производила компания Concorde.

Напомним: в России украли аппаратуру с самолета, предназначенного на случай ядерной войны — прямо с аэродрома.