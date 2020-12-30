Кроме смартфонов: топ-5 лучших гаджетов 2020 года

Устройства, которые покорили нас в этом году.

Издание The Verge опубликовало рейтинг гаджетов, которые получили множество хвалебных отзывов от экспертов, а также были популярны среди пользователей. Приводим шорт-лист.

Наушники Samsung Galaxy Buds

Еще в ходе презентации, которая в этом году проходила онлайн, многие зрители писали в комментариях, что непременно купят эти наушники. Не удивительно, что гаджет столько быстро обрел популярность, а все благодаря дизайну и цветовым решениям, примененным инженерами компании-разработчика. А что же "на борту"? Двухполосные 12-миллиметровые динамики и улучшенные драйвера, делающие звучание очень четким. При этом каждый динамик обеспечивает характерное звучание от глубоких басов до высоких нот. Наушники поддерживают технологию Bluetooth, обеспечивают удобную посадку и плотное прилегание благодаря эргономичной форме и сменным амбушюрам.

[ + – ] Наушники Samsung Galaxy Buds - лучшие по звучанию и по диайну Фото: deep-review.com

Но это еще не все. Устройства снабжены микрофоном с костной проводимостью и технологией интеллектуального шумоподавления, гарантирующей отменное качество голосовой связи. Управление осуществляется в одно касание к панели наушников, кликнув по которой, можно переключать треки, принимать входящие звонки, регулировать громкость. Встроенная батарея обеспечивает до 6 ч работы на одном заряде, а благодаря кейсу время работы можно увеличить до 21 ч. Стоят такие наушники от 3,8 до 6 тыс. грн.

Гарнитура Oculus Quest 2

Базовую 64-гигабайтную версию Oculus Quest 2 в Украине можно приобрести минимум за 15,2 тыс. грн. Очки виртуальной реальности можно использовать автономно, либо подключив к ПК или ноутбуку.

[ + – ] Самая популярная VR-гарнитура 2020 года - Oculus Quest 2 Фото: usgamer.net

В комплект поставки Oculus Quest 2 также входят два контроллера Touch, зарядный кабель, два элемента питания типа АА, адаптер питания и подставка для очков. Гаджет оснащен OLED-дисплеем с 90-герцовой частотой обновления, разрешением 1832x1920 пикселей для каждого глаза и 100-градусным углом обзора.

Игровая консоль Sony PlayStation 5

В этом году самыми востребованными были три игровые приставки: PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch. Но в качестве флагмана журналисты The Verge выбрали новинку от Sony.

[ + – ] PlayStation 5 - самая желанная игровая консоль этого года Фото: tehnofan.com.ua

Новая модель работает на базе 8-ядерного 16-поточного чипа на архитектуре AMD Zen 2, производительности которого хватает для обеспечения игр, имеющих качество 8K. Из характеристик стоит еще упомянуть о скоростном твердотельном SSD-накопителе объемом 825 ГБ, который значительно ускоряет процесс загрузки игр, звуковом чипе Tempest 3D AudioTech и новом геймпаде Sony DualSence. В зависимости от комплектации, консоль можно приобрести по цене от 17 до 38 тыс. грн.

Дрон DJI Mini 2

Миниатюрный квадрокоптер также вошел в рейтинг. Его двигатели настолько мощные, а оптика настолько качественная, что он позволяет делать хорошие снимки и видеоролики с высоты птичьего полета. Гаджет поддерживает передачу видео высокой четкости на расстояние до 4 км, оснащен защитой от помех. Основные характеристики таковы: матрица 1/2.3" CMOS, 12-мегапиксельная камера, угол обзора 83°, возможность записывать видео в разрешении 4K плюс трехосевой стабилизатор, которому не страшны любые порывы ветра.DJI Mini 2 может похвастать четырехкратным цифровым зумом, что делает его более безопасным и удобным при переключении между снимками с разным расстоянием и композициями.

[ + – ] Маленький дрон DJI Mini 2 с большими возможностями Фото: dronomania.ru

Управлять дроном достаточно легко — все интуитивно понятно, а он сам точно выполняет все команды. Благодаря GPS-модулю владелец всегда знает, где конкретно находится его дрон. Бесколлекторный двигатель разгоняет летающий гаджет до 57,6 км/ч и способен поднять на высоту до 4000 м, а аккумулятор 2250 mAh LiPo 2S обеспечивает до 31 мин полета. Цена: 15,4 — 22,5 тыс. грн.

Фотокамера Fujifilm Instax Square SQ1

Этот гаджет современные подростки называют не иначе, как "ретро", а у люди старшего возраста говорят, что он — ностальгический. Камера способна делать моментальные физические фото, что кажется диковинкой в сегодняшнем цифровом мире. Чтобы получить снимок на бумаге, достаточно просто повернуть объектив один раз и нажать на кнопку спуска затвора.

[ + – ] Камера для ностальгирующих фотографов от Fujifilm Фото: shopmoment.com

Аппарат использует фотобумагу для моментальной печати производства Fujifilm. Объектив у камеры двухкомпонентный с 0,4-кратным увеличением, диапазон съемки составляет 0,3 м и более (используйте режим автопортрета для 0,3–0,5 м). Регулировка освещенности происходит автоматически, эффективный диапазон работы постоянно работающей вспышки — 0,3–2,2 м. В Украине приобрести ретро-камеру можно за 4,2 тыс. грн.

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