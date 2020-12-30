Планы на 2021 год: жителей Земли ждут 2 солнечных и 2 лунных затмения

Кроме того, астрономы прогнозируют еще и суперлуние вдобавок.

Астрономы прогнозируют, что в 2021 году состоятся два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, жители Земли смогут наблюдать за таким явлением, как суперлуние, передает издание 3DNews.

Согласно предварительным данным, полное лунное затмение с максимальной фазой 1,01 случится 26 мая 2021 года. Лунное затмение на территории нашей страны мы наблюдать не сможем, однако его увидят жители Дальнего Востока. Это затмение совпадет с суперлунием (суперлуние — момент, когда Луна максимально сближается с Землей, — прим. ред.), которое тоже произойдет 26 мая. В момент, когда Луна сблизится с нашей планетой, она будет нам казаться более яркой (на 30%) и крупной (на 14%).

Второе лунное затмение произойдет 19 ноября. Наблюдать это астрономическое явление с максимальной фазой частного затмения 0,97 также смогут на Дальнем Востоке.

Одно из солнечных затмений прогнозируется на 10 июня. Солнечный диск при этом скроется от глаз наблюдателей на 91,5%. А второе, полное, солнечное затмение случится 4 декабря. Его можно будет увидеть из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также с территории Антарктиды. Частные фазы этого явления смогут наблюдать жители Африки и юга Австралии.

Ранее стало известно, что последнее солнечное затмение 2020 года увидят лишь в регионе, прозванном "концом света".