У TikTok появится собственный сервис электронных платежей

Материнская компания ByteDance подала заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments.

Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, видимо, решила расширить его функционал. На днях она подала заявку на регистрацию новой торговой марки под названием TikTok Payments, из чего можно сделать вывод, что в скором времени пользователи смогут оплачивать покупку товаров и услуг, не выходя из приложения, передает издание gizmochina.com.

Подготовка к запуску платежного сервиса происходит в несколько этапов. Сначала, в сентябре 2020-го, ByteDance приобрела платформу UIPay. Затем в июне компания получила 3 финансовых лицензии на электронные платежи и страхование, а в декабре начала осуществлять регистрацию торговой марки TikTok Payments. Примечательно, что после покупки UIPay, представители ByteDance заявили, что с помощью этой платформы компании удастся улучшить пользовательский опыт, предложив новые способы оплаты в фирменных приложениях.

Все это свидетельствует о намерении запустить собственную платежную систему: сначала в Китае, а потом уже и в других странах. Согласно отчету Reuters, компания также подала заявку на получение лицензии на интернет-банкинг в Сингапуре.

Ранее стало известно, что 16-летняя Чарли Дамелио набрала 100 млн подписчиков в TikTok.