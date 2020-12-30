В течение 2020 года пользователи потратили более $100 млрд на покупку приложений
Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала данные свежего исследования.
Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала данные исследования касательно потребительских расходов на мобильные приложения. Оказалось, что в 2020 году пользователи закупились в App Store и Google Play на сумму более $100 млрд. А особый пик пришелся на католическое Рождество.
В канун Рождества пользователи потратили $407 млн на покупку приложений для iOS- и Android-устройств. По словам аналитиков, этот показатель на 34% превышает показатель прошлого года за аналогичный период.
По мнению экспертов, 2020 год стал рекордным по продажам разного орда мобильных приложений и игр. Впервые за всю историю, сумма покупок превысила отметку в $100 млрд.
Что касается рождественских приобретений, то в течение нескольких дней до и после праздника пользователи потратили $407,6 млн в App Store и Google Play. Данная сумма составляет 4,5% от общего объема расходов в декабре 2020-го. Всего в течение последнего месяца уходящего года было потрачено $9 млрд.
Самыми популярными, традиционно, были мобильные игры, которых приобрели на сумму $295,6 млрд. А вот, к примеру, в 2019 году на мобильные игры за аналогичный период было потрачено немного меньше — $232,4 млрд.
"Магазин приложений App Store от Apple генерирует больше выручки, чем Google Play. На его долю приходится 68,4% расходов от общей суммы", — сказано в исследовании.
Напомним, что недавно компания Apple объявила о понижении комиссии с продаж приложений в App Store для подавляющего большинства разработчиков.
Ранее мы сообщали, что Twitter закроет приложение для видеотрансляций из-за низкой популярности.