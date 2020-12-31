Против Covid-19: в LG нашли новое применение прозрачным OLED-дисплеям

Компания предлагает использовать девайс в качестве перегородки в суши-барах.

Подразделение LG Display рассекретило идею оформления своего стенда на предстоящей выставке электроники CES 2021, которая запланирована на 11 — 14 января 2021 года. Как сообщает издание engadget.com, компания продемонстрирует новые, "целебные" свойства своих прозрачных OLED-дисплеев.

В одном шоу-руме южнокорейской компании, который будет демонстрироваться онлайн, организуют самый настоящий суши-бар. Его изюминкой станет 55-дюймовый прозрачный OLED-экран. Он будет служить в качестве меню, а также в качестве ширмы, разделяющей посетителей, барменов и поваров. При активации, экран покажет все блюда, которые есть в меню, цены и ингредиенты, а если его деактивировать, то можно будет наблюдать за процессом приготовления заказа. В компании считают, что таким образом можно будет соблюдать дистанцию и карантинные меры.

В другом своем шоу-руме компания разместит такой же дисплей в "умной" спальне — перед кроватью.

Кроме этого, LG Display предлагает использовать дисплеи в качестве окон и, по совместительству, информационных табло в вагонах междугородних поездов и метро. Сквозь такие экраны-окна, пассажиры смогут видеть все, сто происходит на улице, а активировав их нажатием кнопки, смогут ознакомиться с расписанием движения, картой метро и т.д.

Отметим, что прозрачность нового дисплея составляет 40%. Ранее инженерам удавалось добиться показателей в 10%. Известно также, что экран оснащен динамиками Cinematic Sound OLED (CSO), интегрированными в основной корпус, что исключает потребность во внешних динамиках. Дисплей гибкий и полностью может спрятаться внутри корпуса, а может и частично.

Ранее мы сообщали, что LG тестирует сервис, состоящий из роботов.