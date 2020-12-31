Вот это да! Топ-5 удивительных гаджетов 2020 года

Самые интересные устройства — и по дизайну, и по функционалу.

Фокус составил рейтинг самых странных, забавных, но в то же время полезных устройств, которые были созданы в 2020 году.

Клавиатура Fineday-Retro

В 2020-ом стиль ретро обрел особую популярность. Так, приставка Nintendo Switch стала самой подаваемой. Стартап Alpha Motor Corporation из США презентовал электромобиль Alpha ACE, стилизованный под 1950-е — 60-е. Японские ученые при создании процессора нового поколения использовали компонент, придуманный в 1950-х годах.

[ + – ] Клавиатура в стиле ретро Fineday-Retro

А вишенкой на торте стала механическая клавиатура Fineday-Retro. Хотя она и выглядит, как очень древняя, она оснащена поддержкой Bluetooth, светодиодной подсветкой, подставкой-разъемом для планшета, который служит в качестве монитора, колесиком регулировки яркости подсветки. Помочь инженерам выпустить такое устройство на рынок можно, оставив донат на indiegogo.com.

Светильник Fluora

Гаджет в виде комнатного растения, — "The Magical LED Houseplant", — как его называют разработчики, способен не только освещать помещение, но и украшать его.

[ + – ] Комнатное растение Fluora. Подвид "электронный".

Устройство активируется специальным приложением и может быть связано с системой "умного" дома. Также благодаря приложению можно задавать разные сценарии, играясь со светом. Новинка доступна по предзаказу на kickstarter.com.

Колонка-светильник Teno

Многофункциональное устройство инженеры предлагают использовать и в качестве светильника, и как смарт-колонку. Однако Teno поражает своим дизайном. Кажется, будто бы гаджет вылеплен из мокрого песка, внутри которого спрятано маленькое солнце.

[ + – ] Многофункциональное устройство Teno удивило дизайном

Диаметр гаджета — всего 5 дюймов, однако разработчики уверяют, что он способен продуцировать кристально чистый звук, обеспечивая глубокие басы и звенящие высокие ноты. Как и предыдущие устройства, это тоже продается на kickstarter.com и indiegogo.com.

Стол-конструктор OGAWA

Это устройство стало популярным благодаря карантину. Как сообщают создатели, партия уже распродана, и пока что купить этот стол-трансформер нельзя. Но, как известно, спрос рождает предложение, а потому выпуск следующего тиража не за горами.

[ + – ] Стол-трансформер сделает вашу работу удобной

Характеристики таковы: максимальная высота стола составляет 47 см, максимальная грузоподъемность — 15 кг, устойчивая к повреждениям поверхность, разъем для зарядки смартфона, регулировка высоты происходит при помощи нажатия кнопки. Заказать можно на indiegogo.com.

Смарт-дозатор Dropi

А вот и еще один гаджет, который появился благодаря пандемии Covid-19. Это портативный автоматический дозатор дезинфицирующих средств, который можно установить в любом месте, даже самом неудобном, чтобы обеспечить очистку рук.

[ + – ] "Умный" и бесконтактный дозатор Dropi

Он сделан из экологически чистых материалов. Имеет несколько типов крепежей — его можно повесить, словно амбарный замок, а можно закрепить на присоске. Крепится он к любым поверхностям — металлу, стеклу, керамике и пр. Дозатор оснащен сенсором: достаточно поднести к нему палец, и он выдаст нужную порцию дезинфектора. Продается девайс на indiegogo.com.

Ранее мы публиковали рейтинг топ-5 лучших гаджетов 2020 года.