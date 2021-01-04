Чем удивит выставка электроники CES 2021: 10 самых интересных гаджетов

От футуристического игрового ПК до "умных" кроссовок.

В этом году выставка CES пройдет с 11 по 14 января в онлайновом формате. И пока производители готовят свои виртуальные шоу-румы, мы расскажем о самых ожидаемых премьерах предстоящего шоу.

Автономный электрокар Zoox

[ + – ] Электрокар Zoox полностью автоматизирован, поэтому кабины водителя у него нет

Официально Amazon презентовал электромобиль Zoox 14 декабря 2020 года, но перед этим протестировал его возможности в городских условиях Сан-Франциско, что моментально сделало его популярным. Экологически чистый транспорт способен самостоятельно доставлять грузы, а также перевозить нескольких пассажиров по заранее запрограммированным маршрутам. На одном заряде машина может непрерывно проработать 16 ч, а за ее автономное передвижение отвечает система камер в режиме 360 градусов и в радиусе 150 м.

Робот-дезинфектор от LG

[ + – ] Робот оснащен мощными УФ-лампами Фото: LG

Компания LG уже е в первый раз предлагает решения, которые призваны ускорить процесс преодоления пандемии коронавируса. Производитель уже запустил в эксплуатацию роботов-официантов, роботов-курьеров, а также роботов, помогающих перевозить медицинское оборудование на территории больниц. Теперь пришла очередь и робота-дезинфектора. Он оснащен УФ-лампами, благодаря свету которых сможет дезинфицировать помещения, которыми постоянно пользуется множество разных людей, например, конференц-залы, аудитории и классы, гостиничные номера и пр. Устройство может легко перемещаться между объектами, включая столы, стулья, шкафы, тумбы и т.д. и может обрабатывать несколько областей всего за 15-30 минут без подзарядки.

Безрамочный телевизор Samsung 110 "MicroLED

[ + – ] Эта новинка от Samsung, предположительно, будет стоить $156 тыс. Фото: Samsung

Разве возможно смотреть четыре видео одновременно на одном экране? Вполне. Такой функцией, MultiView, обладает 110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED. Благодаря разделению дисплея, четверо пользователей могут смотреть одновременно совершенно разный контент — мультфильм, новости, кино, ролик на YouTube. Телевизор имеет разрешение 4K и занимает 99.99% площади всей передней панели, т.е. он безрамочный. Еще об устройстве известно, что оно оснащено технологией, которая умеет отслеживать движущиеся на экране объекты и проецировать на них звук. Согласно предварительным данным, стоить новинка будет около $156 тыс.

Маленький игровой ноутбук Razer Blade 15 Base Edition

[ + – ] Ноутбук Razer Blade 15 Base Edition, как говорится, мал да удал

Небольшой игровой ноутбук Razer Blade 15 Base Edition оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, способного свести к минимуму задержки и обладающего максимальной производительностью. На ноутбуке также установлена ОС Windows 10 Home, поэтому его можно использовать и для работы. Оперативная память объемом 16 ГБ позволяет запускать даже самые "тяжелые" игры и приложения.

Кроссовки Nike Air Jordan XI Adapt Jumpman

Фото: Nike

Не удивляйтесь, что кроссовки причислили к гаджетам. Дело в том, что Nike Air Jordan XI Adapt Jumpman Shoes стоят на стыке обувного мастерства и электроники, ведь они оснащены технологией "самошнуровки" и подсветкой. Управлять подсветкой, меняя цветовую гамму, можно при помощи специального приложения Nike Adapt. Модель выполнена в белом цвете и имеет маркировку "25", т.к. приурочена к 25-летнему юбилею, который отмечает коллаборация Nike и Майкла Джордана.

Spatial Reality-дисплей Sony

[ + – ] Spatial Reality Display от Sony рассчитан на людей творческих профессий

Sony презентует на CES 2021 свое новое устройство Spatial Reality Display (SR Display), способное отслеживать взгляд пользователя и генерировать 3D-изображения объектов таким образом, что применение специальных очков не требуется. Дисплей диагональю 15,6 дюймов и с разрешением 4K, оснащен высокоскоростным видеодатчиком, микрооптическими линзами, благодаря чему зритель может видеть объемное изображение. Работают датчики и линзы таким образом, что разделяют изображение для левого и правого глаза, добиваясь стереоскопического эффекта. Стоимость гаджета составляет $5 тыс.

Игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5

[ + – ] MSI решила удивить геймеров, создав футуристический MEG Aegis Ti5

Игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5, прежде всего, удивдляет своим дизайном. Но и "внутренности" — тоже на высоте. Устройство работает при помощи видеокарты NVIDIA RTX 3080, благодаря чему картинка выглядит максимально реалистичной. Также ПК имеет функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Эта функция фильтрует любой фоновый шум, например, звуки окружающего мира других игроков.

Беговая дорожка Virtuix Omni One VR

[ + – ] Беговая дорожка Virtuix Omni One VR оснащена подобием экзоскелета, что позволяет пользователю отклоняться, приседать и пятиться

Беговая дорожка Virtuix Omni One VR позволит пользователю не только заняться спортом, но и на время забыть о карантине, потому что благодаря VR-гарнитуре вы сможете отправиться в любую точку планеты. Хотите, можете бежать по джунглям Амазонки, или по берегу Тихого океана, или по пескам Сахары. А уж для компьютерных игр устройство подходит еще больше, позволяя геймеру полностью погрузиться в процесс — гаджет позволяет двигаться вверх, вниз, из стороны в сторону и на все 360 градусов.

Дрон Ring Always Home Cam Security

Фото: Ring Always Home Cam

Дрон Ring Always Home Cam способен обеспечить безопасность частной собственности. Он может незаметно и бесшумно перемещаться по территории, например, склада и снимать все, что происходит вокруг. Фактически, он заменяет уличные камеры, которые устанавливают около важных объектов. У дрона есть несколько режимов работы. Например, если выставить режим "В гостях", то дрон активируется тогда, когда его датчики заметят движение.

Портативный телескоп Vaonis Vespera

[ + – ] Телескоп Vaonis - личная обсерватория, которая всегда под рукой

Легкий портативный телескоп Vaonis Vespera понравится любителям астрономии. Его высота — всего 38 см, а вес равен 4,5 кг. Устройство сочетает функции телескопа и фотоаппарата. Также оно может похвастаться мощной оптической конструкцией с нулевым искажением и сенсором Sony, предназначенным для условий низкой освещенности. Пользователи смогут делать собственные фотографии Луны, галактик, туманностей и т. д., обрабатывать снимки в специальном приложении и делиться им в соцсетях.

Королевский динамик от Bugatti и TIDAL Audio

[ + – ] Судя по размерам, динамик от Bugatti и TIDAL Audio действительно королевский Фото: Bugatti и TIDAL Audio Royale

В коллаборации компании Bugatti & TIDAL Audio создали 160-килограммовые акустические системы с встроенными многоканальными усилителями, фронтальной группировкой динамиков Accuton и сабвуферными драйверами, размещенными в боковых панелях. Вся электроника размещается в отдельных герметизированных боксах с целью минимизации "микрофонного" эффекта. Колонки покрыты фирменным лаком Bugatti, отделаны карбоном и полированным шпоном макассара. Также при их создании были использованы конструкции из алюминия, нержавеющей стали и драгметаллов.

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