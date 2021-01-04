Ученые обнаружили танцпол, на котором Иоанн Креститель был приговорен к смерти

Археологи нашли место, на котором, предположительно, танцевала, развлекая царя Ирода Антипу, библейская красавица Саломея и где состоялась казнь Иоанна Крестителя. Однако не все ученые с этим согласны.

Археологи утверждают, что они определили, где находился смертоносный танцпол, где Иоанн Креститель — проповедник, предсказавший пришествие Иисуса, был приговорен к смерти около 29 года н.э, пишет Live Science.

Библия и древний писатель Флавий Иосиф (37–100 гг. н. э.) описывают, как царь Ирод Антипа, сын царя Ирода I Великого, казнил Иоанна Крестителя. Иосиф Флавий уточняет, что казнь состоялась в Махероне, крепости у Мертвого моря в современной Иордании.

Ирод Антипа опасался растущего влияния Иоанна Крестителя среди населения и поэтому решил от него избавиться. Библия, однако, рассказывает гораздо более сложную историю, утверждая, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя в обмен на танец.

Библейская история утверждает, что Ирод Антипа желал жениться на женщине по имени Иродиада (супруге своего брата), против чего выступал Иоанн Креститель. На их свадьбе дочь Иродиады, Саломея, исполнила танец, который так восхитил Антипу, что царь пообещал ей в награду все, что она пожелает. Саломея, подстрекаемая Иродиадой, попросила голову Иоанна Крестителя.

Согласно Библии, Антипа сначала не хотел выполнять эту просьбу, однако в конечном итоге сдался и велел принести голову Иоанна Крестителя на блюде.

Фото: Győző Vörös

Так был ли найден смертоносный танцпол?

Венгерский профессор Гьеза Вёрёш считает, что обнаруженный в Махероне внутренний двор, вероятно, и является местом, где исполнялся танец Саломеи и где Ирод Антипа решил обезглавить Иоанна Крестителя. Во внутреннем дворе, по словам Вёрёша, есть ниша в форме апсида, которая, вероятно, является остатками трона, на котором восседал Антипа.

После смерти царя Ирода I Великого, царство было разделено между его сыновьями. Ирод Антипа управлял территориями, включавшими Галилею и часть Иордана, а временами занимался этим из Махерона.

Археологи обнаружили внутренний двор еще в 1980 году, но до сих пор они не признавали нишу частью трона Антипы.

"Присутствие трона рядом с внутренним двором только укрепляет выводы о танцполе", — отмечает Вёрёш.

Археологическая группа реконструировала двор и опубликовала несколько изображений, показывающих, как он примерно выглядел во время казни Иоанна Крестителя.

Фото: Győző Vörös

Мнение ученых

Более полудюжины ученых, не участвовавших в раскопках, допускают, что трон Ирода Антипы и двор, где исполнялся смертоносный танец, таки наконец найден.

"Я думаю, что исторически вполне возможно, что эти раскопки выявили танцпол Саломеи,", — сказал Мортен Хернинг Йенсен, профессор норвежской школы теологии.

Некоторые ученые высказывали сомнения относительно того, представляет ли вновь выявленная ниша остатки трона Ирода Антипы. Джоди Мэгнесс, профессор религиоведения в университете Северной Каролины высоко оценила работу Вёрёша и его команды, однако сомнения по этому поводу у нее все еще присутствуют.

Так, например, обнаруженная в Махероне ниша, кажется маленькой по сравнению с троном Ирода I Великого, найденным в зимнем дворце Иерихона. Мэгнесс также добавила, что ниша в Махероне похожа на две ниши, найденные в Верхнем Иродиуме, дворце-крепости, построенном царем Иродом, но они никогда не были идентифицированы как остатки тронов.

Эрик Мейерс, почетный профессор университета Дьюка, согласен с тем, что ученые нашли трон Ирода Антипы и хочет прочитать окончательные отчеты насчет этого места.

"Есть ли идеальное совпадение между литературными и археологическими источниками, которые помещают казнь Иоанна Крестителя в этом самом месте, еще предстоит выяснить. Однако в любом случае, были выдвинуты веские аргументы и я с нетерпением жду окончательного заключения", — подытожил Мейерс.