В Украине появится "цифровая гривна": Минцифры займется разработкой виртуальных активов

Партнером министерства в этом направлении стала неприбыльная организация Stellar Development Foundation.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с неприбыльной организацией Stellar Development Foundation (SDF), в рамках которого стороны будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине, сообщается на сайте министерства.

Stellar Development Foundation, занимающаяся развитием одноименной open-source платформы для валютных операций, официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Меморандум предусматривает сотрудничество по таким направлениям:

развитие рынка виртуальных активов в Украине;

оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

имплементация норм и урегулирование обращения стейблкойнов в Украине;

содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

При помощи SDF Минцифры надеется развить инфраструктуру национальной цифровой валюты, тем более, что над проектом электронной гривны Нацбанк работает с 2017 года. Напомним, что летом 2019-го НБУ тестировал е-гривны в рамках пилотного проекта, а также регулятор упоминал в одном из отчетов о возможности создания электронной национальной валюты по примеру Stella.

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О виртуальных активах", целью которого является урегулирование рынка криптовалют в Украине. Также стало известно, что Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.