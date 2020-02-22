Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту

e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк

Шведский центробанк тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.

Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на шведское издание The local.

Шведскую криптовалюту назвали e-Krona. Это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк.

Издание также отмечает, что более половины шведских банков не хранят деньги в наличной форме в своих хранилищах: большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт.

Если e-Krona все же выйдет в оборот, ее будут использовать для имитации повседневных банковских операций, например платежей, депозитов и снятия средств с цифрового кошелька.

Как ранее сообщал Фокус:

Новая Зеландия стала первой страной на планете, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах.