Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту
2020-02-22 21:50:39
e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк
Шведский центробанк тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.
Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на шведское издание The local.
Шведскую криптовалюту назвали e-Krona. Это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк.
Издание также отмечает, что более половины шведских банков не хранят деньги в наличной форме в своих хранилищах: большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт.
Если e-Krona все же выйдет в оборот, ее будут использовать для имитации повседневных банковских операций, например платежей, депозитов и снятия средств с цифрового кошелька.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новая Зеландия стала первой страной на планете, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах.
- В ноябре в Верховную Раду подали проект закона об обложении налогом операций с криптовалютами.