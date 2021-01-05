Ученые нашли новый источник энергии для гаджетов — это человеческий пот

Разработку можно использовать для питания носимых электронных смарт-девайсов.

Ученые из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) придумали способ использования влаги для питания носимой электроники. Они создали специальное устройство и специальную пленку, которые не только поглощают человеческий пот, но и превращают его в источник энергии, сообщает издание sciencedirect.com.

По задумке исследователей, генерировать небольшое количество энергии из пота будет особый девайс, состоящий из 8-ми электрохимических ячеек, а также специальная пленка, используемая в качестве электролита. Каждая из ячеек будет вырабатывать электричество при поглощении влаги. Тесты устройства показали, что собранной им энергии достаточно для питания светодиода.

Во время экспериментов ученые собираются улучшить показатели заряда, чтобы показать весь потенциал разработки как источника энергии для безбатарейных носимых устройств, способных "питаться" от человеческого пота.

Что касается пленки, то отдельно от аккумулирующего устройства она сможет использоваться в качестве кулера, т.е. будет охлаждать процессор любого носимого гаджета. Чтобы пот охлаждал, он должен испаряться, унося тепло. Именно за эти процессы и будет отвечать пленка. Как утверждают ученые, она работает в 6 раз быстрее и впитывает в 15 раз больше влаги, чем все существующие материалы.

Пленка состоит из хлорида кобальта и этаноламина. Эти вещества обладают хорошими влагопоглощающими свойствами. Исследователи создали из пленки стельки для спортивной обуви. По мере поглощения влаги, пленка меняет цвет с синего на красный, благодаря чему можно с легкостью определить, сколько влаги она собрала

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