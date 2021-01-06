Ученые выяснили, что прошлое редко бывает счастливее нынешнего

Исследователи рассмотрели явление розовой ретроспекции и выяснили, что наш мозг имеет тенденцию избавляться от негативных событий.

Иногда нам кажется, что в прошлом жизнь была намного лучше и проще. Однако это всего лишь одна из уловок, которую играет с нами наш разум, особенно когда мы чувствуем себя уязвимыми или подавленными, пишет Forbes.

Очень редко бывает так, что в прошлом дела обстояли "объективно" лучше. Психологи называют эту ошибочную модель мышления розовой ретроспекцией.

Это явление происходит потому, что когда мы думаем о прошлом, мы думаем о каких-то событиях, людях и местах абстрактно. А когда мы думаем о вещах абстрактно, мы сосредотачиваемся на положительных обобщениях, чем на мелких, а иногда и довольно неприятных деталях.

Вот вам пример. Если вы вспомните о каком-то празднике, который вы справляли со своей семьей, скажем, 10 лет назад, вы, вероятно, подумаете о хорошей еде, которую вы тогда ели, приятных разговорах и сделанных семейных фотографиях.

А вот о том, насколько неудобным был раскладной диван, на котором вы спали пять ночей подряд, как вы простыли в течение всей поездки и как ваши планы были испорчены из-за плохой погодой, вы, скорее всего, не припомните.

Другими словами, наш мозг имеет тенденцию со временем избавляться от негативных деталей, в то время как положительные аспекты нашего прошлого остаются. И хорошо, что так происходит, так как это держит нас в позитивном настроении в настоящем.

Если бы наш разум работал иным способом, у нас было бы гораздо меньше шансов отправиться в тот же отпуск или заняться другими видами деятельности, которые важны для нашего благополучия.

У людей, склонных помнить негативные переживания больше, чем позитивные, чаще проявляются аффективные расстройства, такие как депрессия и другие скрытые психические проблемы.

Розовая ретроспекция — это когнитивное искажение, играющее важную роль. Однако иногда она может привести к ошибкам в принятии правильных решений.

Так, к примеру, розовая ретроспекция является одной из причин, по которой люди возвращаются к проблемным отношениям. Чем больше времени прошло с тех пор, как мы испытали негативные последствия токсичных отношений, тем больше вероятность того, что мы позволим хорошим воспоминаниям вытеснить плохие и, возможно, простим непозволительное поведение.

Всегда полезно подходить к нашим ностальгическим чувствам со здоровым скептицизмом. Многие психологические исследования показывают, что лучшие события как раз так впереди, а не в прошлом.

В одном исследовании, например, отслеживалась траектория оптимизма людей с течением времени. Так ученые обнаружили, что самый низкий показатель оптимизма был в двадцатые годы, затем он постепенно повышался в тридцатые и сороковые, достигая пика в пятидесятые и понемногу после этого снижаясь.

Другое исследование показало, что удовлетворенность жизнью в англоязычных странах таких как США, Австралия, Канада и Великобритания улучшается с возрастом.

Поэтому у нас есть веские причины верить в то, что самые счастливые дни еще впереди. Не нужно смотреть на прошлое в исключительно негативном ключе, но и романтизировать его тоже не стоит.