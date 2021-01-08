Ученые объяснили, как древние люди смогли одомашнить волков

Охотники не могли переваривать большое количество белка и, вероятно, оставляли остатки, которые могли привести к приручению волков.

Почему люди одомашнили волков, несложно понять. Прирученные собаки могут защищать от хищников и вторжений, нести припасы, тащить сани и обеспечивать тепло в холодные ночи. Но эти преимущества появляются только после приручения, пишет Scientific American.

Несмотря на более чем вековые исследования, ученые изо всех сил пытались понять, что в первую очередь вызвало процесс доместикации. Новая теория утверждает, что охотники-собиратели, чья пищеварительная система не могла переварить слишком большое количество белка, вероятно, делили излишки мяса с волками.

"Это первый раз, когда у нас есть экологическое объяснение одомашнивания собак. Лично я не думаю, что есть простой и легкий ответ на этот вопрос, но нам нужно увидеть полную картину и сложность процесса", - говорит ведущий автор исследования Мария Лахтинен, старший научный сотрудник Управления продовольствия Финляндии и приглашенный научный сотрудник Финского музея естественной истории.

Изначально Лахтинен не собиралась разгадывать древнюю собачью тайну. Вместо этого она изучала рацион охотников-собирателей позднего плейстоцена в Арктике и субарктической Евразии. В то время, примерно 20 тыс. — 15 тыс. лет назад, мир был охвачен самым холодным периодом последнего ледникового периода. Тогда, как и сегодня, в холодных условиях люди получали большую часть пищи от животных.

При этом дефицит питательных веществ возник из-за отсутствия жиров и углеводов, а не белков. Действительно, если люди едят слишком много мяса, обычно возникает диарея. А через несколько недель у них может развиться белковое отравление и даже смерть.

"Поскольку мы, люди, не полностью адаптированы к хищной диете, мы просто не можем хорошо переваривать белок. Это может привести к фатальному исходу за очень короткий период времени", - говорит Лахтинен.

В самые холодные годы последнего ледникового периода, и особенно в суровые арктические и субарктические зимы, северные олени, дикие лошади и другие животные, на которых охотился человек, почти лишились бы жира и состояли в основном из сухих мышц.

Используя ранее опубликованные ранние летописи окаменелостей, Лахтинен и ее коллеги подсчитали, что дичь, пойманная людьми в Арктике и субарктике в это время, дала гораздо больше белка, чем они могли бы безопасно потреблять.

В более экологически благоприятных условиях волки и люди соревновались бы за одну и ту же добычу. Но в суровых условиях арктической зимы и зимы в субарктическом ледниковом периоде разделение лишнего мяса с собаками ничего не стоило бы людям. Потомки волков, которые воспользовались такими подачками, со временем стали бы более послушными и, вероятно, стали первыми прирученными собаками.

Как отмечают авторы, эта теория имеет смысл не только с экологической, но и с географической точки зрения: самые ранние палеолитические находки собак в основном происходят из районов, которые в то время были очень холодными.

"Новое исследование представляет захватывающую идею о том, что нежирный белок является пищей, от которой люди отказались бы, но волки, возможно, полагались на зимние месяцы в Арктике. Я думаю, это дает еще один важный ключ к разгадке того, как изначально могло развиваться партнерство человека и собаки", — заключил Брайан Хейр, эволюционный антрополог из Университета Дьюка, который не участвовал в исследовании.