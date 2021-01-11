Печи, стены и жетон архиепископа: в Эстонии найдены артефакты времен средневековья

Сняв асфальтовый слой, рабочие обнаружили хорошо сохранившиеся средневековые стены.

При строительстве здания Тартуского университета в Эстонии обнаружены сооружения и предметы времен Средневековья и раннего Нового времени. Стены, которые нашли строительные рабочие, а теперь изучают археологи, были построены во времена Великой Северной войны, пишет ERR.ee.

Сняв асфальтовый слой, рабочие обнаружили хорошо сохранившиеся средневековые стены.

"Площадь исследования составляет несколько тысяч квадратных метров. Тарту был разрушен во время Северной войны, но на этом участке стены сохранились. Можно сказать, что мы открыли капсулу раннего Нового времени — весь квартал остался в точности таким, каким был в 1708 году", - говорит археолог Риво Бернотас.

Есть и другие находки. Например, памятный жетон 1545 года, связанный со вступлением в сан Йодока фон дер Рекке — дерптского епископа XVI в.

Фото: ERR

"Мы нашли несколько гипокаустовых печей, которые относятся к средневековой системе отопления, а также отходы из других печей, предметы домашнего обихода", — рассказывает Бернотас.

Также было найдено множество костей животных и рыб, которые позволяют изучить пищевые привычки средневековых жителей Тарту.

А когда ученые углубятся еще на три-четыре метра, следует ожидать новых находок.

"Интересно внести свой вклад в часть исторической головоломки. Не каждый день приходится изучать несколько тысяч квадратных метров заповедной зоны старого города", — подчеркивает археолог.

Напомним, что недавно в деревне железного века в национальном парке Уэльса — Пембрукшире Castell Henllys исследователи нашли 2 тыс. кусков пластика. По мнению мн огих ученых, пластик станет визитной карточкой нашего времени на Земле.