На месте раскопок железного века были найдены 2 тыс. кусков пластика

Из-за постоянного влияния человека на природу, ученые начали находить пластиковые вещи даже на исторических участках, которые приносят большую угрозу окружающей среде.

По мнению многих ученых, пластик станет визитной карточкой нашего времени на Земле, когда будущие исследователи будут раскапывать современные места. Согласно новому исследованию, пластик оставляет свой след и в исторических местах тоже, пишет CNN.

Castell Henllys — это деревня железного века в национальном парке Уэльс — Пембрукшир. 2 тыс. лет назад здесь жила семья, насчитывавшая до 100 человек, которые вместе работали над производством продуктов питания и материалов.

На территории сельского участка горного форта расположены четыре реконструированных круглых дома, представляющих собой круглые конструкции с коническими крышами из дерева и соломы. Археологи и исследователи восстановили эти сооружения, используя те же материалы, которые жители деревни использовали в железном веке.

На основании обширных раскопок на этом месте были реконструированы круглые дома с использованием котлованов и столбов от первоначальных построек.

"Это единственное место в Великобритании, где это было сделано и открыто для общественности и школ более 35 лет, означая тем самым, что реконструированные дома стояли долгое время, показывая, насколько эффективны были доисторические конструкции", — сказал Гарольд Митум, ведущий исследователь и профессор археологии Ливерпульского университета.

Фото: Harold Mytum

Два круглых дома — Cook House и Earthwatch House заменили в 2018 и 2019 годах. После того, как каждый из них простоял почти 30 лет и ежегодно посещался бесчисленным количеством туристов и около 6 тыс. школьников, места расположения круглых домов предоставили исследователям уникальную возможность.

То, что начиналось как эксперимент по пониманию того, как строительные материалы разлагаются с течением времени, превратилось в нечто иное, когда исследователи обнаружили огромное количество пластика.

Несмотря на то, что историческое место находится в хорошем состоянии и очищается, небольшие остатки пластика от активности посетителей — детей, регулярно обедающих в одном из строений, смогли спрятаться под скамьями в темных углах круглых домов.

Это место находится в сельской местности среди холмистого западного Уэльса, поэтому, по словам Митума, количество пластикового мусора стало неожиданностью. Несмотря на то, что пластик является одним из основных источников загрязнения морской среды, это исследование также показывает его влияние и на земную среду.

Фото: A. Fairley

Среди пластиковых фрагментов была посуда, крышки для бутылок, соломинки, соломенные обертки, полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка, фантики от конфет и даже наклейки для яблок. Они даже нашли почти полную обертку термоса на тему Годзиллы.

"Если бы детям давали обеды в мешочках без пластиковой упаковки, это приносило бы большую пользу. Наше удобство может нанести ущерб окружающей среде", — сказал Митум.

На участке были найдены и другие предметы связаны с интерпретациями наследия.

Костюмированные гиды представляют племя деметов, которое когда-то населяло эту часть Уэльса до, во время и после вторжения римлян. Ролевые игры и мероприятия являются частью опыта, включая приготовление пищи, ткачество и раскрашивание лиц кельтскими узорами.

Также были обнаружены несколько пластиковых контейнеров с краской для лица. И, конечно же, там были вещи, которые, вероятно, дети потеряли на месте: пара очков и предметы одежды.

Фото: A. Fairley

"Мы думали, что найдем предметы, которые были потеряны во время использования домов, но их количество было тревожным с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Наше открытие придает этому месту новое значение. Оно показывает, как наши пластиковые отходы влияют повсюду", — отметил Митум.

Их находки указывают на то, что, по мнению исследователей, станет отличительной чертой антропоцена, нынешнего геологического века, и что наш период буду называть "пластиковым веком".

"Пластик создает археологический отпечаток нашего времени (антропоцена), нанося ущерб окружающей среде. Этот пластик войдет в экологический цикл и будет иметь более широкие последствия. Если бы весь этот материал был переработан, он не был бы представлен археологически, но помог бы спасти планету экологически", — добавил Митум.

Митум работает с персоналом исторического места, чтобы повысить экологическую осведомленность будущих посетителей, и будет использовать доказательства, собранные во время раскопок, для создания образовательной кампании.

"Это показывает, что тщательно спланированная реконструкция на раскопанных территориях может обеспечить очень эффективную общественную интерпретацию, образовательные возможности и проверить теории о строительстве зданий. Кроме того, это также показывает, что даже когда кажется, что участок находится в хорошем состоянии и весь мусор собран, многие вещи все еще могут глубоко сохраняться. Управление тем, что продается в магазинах участка и разрешено на месте, может помочь уменьшить попадание пластика в наземные объекты", — заключил Митум.