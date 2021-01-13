Темной материи может вообще не существовать, – ученые

Вполне вероятно, что мы не до конца понимаем законы гравитации.

Предполагается, что примерно три четверти всего вещества во Вселенной состоит из темной материи — таинственной субстанции, которая взаимодействует с видимой материей через гравитацию. Однако ученые до сих пор не нашли никаких прямых доказательств ее существования, пишет Futurism.

Согласно новому исследованию международной группы ученых, этот поиск может оказаться напрасным. Они утверждают, что наше ограниченное научное понимание гравитации, возможно, не в состоянии объяснить странное гравитационное поведение галактик. Другими словами, мы просто не до конца понимаем естественные законы, управляющие материей.

В своем недавнем исследовании команда ученых утверждает, что идея, впервые созданная в начале 1980-х годов израильским физиком Мордехаем Милгромом под названием модифицированная теория ньютоновской динамики (MOND), может объяснить существование таинственного гравитационного поведения звезд, которое ученые обычно объясняют темной материей.

Эта теория заменяет общую теорию относительности Альберта Эйнштейна и закон всемирного тяготения Ньютона, утверждая, что гравитационная сила, испытываемая звездой, должна быть рассчитана совершенно другими способами.

Согласно MOND, движения объекта во Вселенной зависят не только от массы самого объекта, но и от гравитационного притяжения всех других масс в космосе - так называемого эффекта внешнего поля.

Ученые выдвинули множество теорий, пытающихся объяснить, чем может быть темная материя, от первичных черных дыр до слабо взаимодействующих массивных частиц, известных как вимпы.

По мнению Стейси Макго, заведующей кафедры астрономии Кейсовского университета Западного резервного района, теория MOND была способна предсказать ряд астрономических наблюдений еще с тех пор, как ее впервые выдвинули в 80-х годах.

"MOND — единственная теория, в которой все предсказания обычно сбываются", — заключила Макго.

Напомним, что новые наблюдения астрономов и дополнительные вычисления показали, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет, плюс-минус 40 млн лет. Последняя работа стала новым поворотом в продолжающихся дискуссиях астрофизиков по поводу точного возраста Вселенной.