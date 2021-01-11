Ученые считают, что сон появился раньше, чем мозг

Исследование показало, что потребность во сне никак не связана с эволюцией центральной нервной системы или мозга.

Мозгу необходим сон, чтобы нормально функционировать, но как оказалось, спать можно и без него. Об этом сообщает Live Science.

В новой работе ученные исследовали состояние сна у крошечного пресноводного животного, называемого гидра, которое имеет простейшую анатомию и живет без мозга.

"Теперь у нас есть веские доказательства того, что животные приобрели потребность во сне до того, как получили мозг", – говорит ведущий автор исследования из Университета Кюсю в Японии Тайчи Ито.

Сон почти универсален в животном мире, он наблюдается у людей и всех млекопитающих, а также у насекомых и даже круглых червей. Однако у всех этих существ существует та или иная форма центральной нервной системы или мозга. Поэтому ученые до сих пор не знали, что было раньше эволюция мозга или сна.

Медузы, родственники гидр, у которых также отсутствует мозг, демонстрировали поведение, очень похожее на сон. Но новое исследование дополняет предыдущие результаты, показывая, что гидры не только спят, но и реагируют на те же молекулы, которые регулируют сон у людей и животных.

"Основываясь на наших выводах и предыдущих отчетах о медузах, мы можем сказать, что эволюция сна не зависит от эволюции мозга", – отмечает Ито.

В своих наблюдениях ученые использовали систему видеокамер, чтобы отследить движения гидр и определить, находятся они в состоянии сна или просто замерли. Из последнего состояния гидр легко выводили с помощью фонарика.

Исследователи обнаружили, что у гидр были циклы активного состояния и сна, каждый из которых длился около четырех часов.

Более того, искусственное нарушение сна гидр приводило к тому, что у существ появлялись признаки недосыпания. Например, гидрам требовалось больше времени для сна, а также замедлялся рост клеток.

"Эксперименты предоставляют убедительные доказательства того, что животные приобрели механизмы, связанные со сном, еще до того, как эволюционировала центральная нервная система. Многие из этих механизмов сохранились по мере развития мозга", – подытожил ученый.