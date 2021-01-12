Впервые за пандемию: в зоопарке Сан-Диего у восьми горилл подтвердили коронавирус

Администрация зоопарка считает, что животные подхватили коронавирус от сотрудника, у которого не было симптомов заболевания

У восьми горилл в американском зоопарке Сан-Диего выявили коронавирус. Сотрудники заметили, что животные стали вялыми и начали кашлять. Тогда и было принято решение провести тест на COVID-19, пишет The San Diego Union Tribune.

Это первый известный случай коронавируса у человекообразных обезьян, хотя предыдущие исследования показали, что некоторые приматы, кроме человека, восприимчивы к вирусу.

Весной 2020 года группа ученых написала открытое письмо, в котором утверждали, что дикие гориллы, орангутаны и шимпанзе вполне вероятно могут заразиться коронавирусом от человека.

Хотя многие заболевания не затрагивают приматов, но ранее исследования показали, что шимпанзе могут болеть ОРВИ, а лихорадка Эбола убила тысячи шимпанзе и горилл.

Горилл в зоопарке Сан-Диего мог заразить сотрудник, у которого болезнь протекала бессимптомно. Теперь приматы находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. Хотя весь персонал носил маски и перчатки, а также минимизировал контакты с животными.

[ + – ] Гориллы в зоопарке Сан-Диего/Все фото: San Diego Zoo Global

Исполнительный директор зоопарка Лиза Петерсон уже сообщила, что гориллы останутся в своей среде обитания. На данный момент им дают витамины и много жидкости с кормом, однако никакого специального лечения пока не назначали. "Если не считать заложенного носа и кашля, у горилл все хорошо. Они остаются на карантине вместе. Надеемся на их скорое выздоровление", — отметила Петерсон.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у ряда других видов диких животных, содержащихся в неволе, включая нескольких львов и тигров в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке и четырех львов в зоопарке Барселоны в Испании.

Коронавирусом также болели домашние коты и собаки.